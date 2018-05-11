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IDeA построит в Дилижане оздоровительный центр


Фото: Shaun Dunphy


Ереван /Медиамакс/. На первом заседании правительства под руководством новоизбранного премьер-министра Армении Никола Пашиняна сегодня была одобрена инвестиционная программа по созданию оздоровительного центра и развитию общественных инфраструктур в Дилижане.

И.о. министра территориального управления и развития Ваче Тертерян отметил, что программа состоит из четырех компонентов.

«Первый компонент – учреждение первоклассного интегрированного центра, осуществляющего реабилитационные медицинские услуги под брендом «Чаум Дилижан». Этот центр будет единственным в своем роде не только в Армении, но и в регионе. Его территория составит 3-5 га. Вторая программа связана с благоустройством прилегающей к городскому озеру территории. Третий компонент – благоустройство городского парка, четвертый – благоустройство городского спортивного поля»,- отметил он.

Согласно документам правительства, в рамках реализации программы планируется инвестировать как минимум 15,682 млрд драмов, а общая стоимость программы составит минимум 17 млрд.

Реализация программы составит 60 месяцев.

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