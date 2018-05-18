Музей АРАРАТ станет частью инициативы «Ночь в музее»

Ереван /Медиамакс/. 19 мая с 18:00 до полуночи ереванцы и гости столицы Армении смогут бесплатно посетить музей АРАРАТ и ознакомиться с вековым наследием армянского коньякоделия.

Наряду с традиционной музейной программой посетители в этот день смогут увидеть временную выставку винтажной коллекции коньяка «Ереван», образцы которой специально по этому случаю будут представлены из сокровищницы Ереванского коньячного завода.



«В этот невероятно важный для Армении год юбилея столицы мы никак не могли обойти подобное историческое событие и будем рады представить широкой публике нашу уникальную коллекцию знаменитых коньяков «Ереван» и в деталях рассказать об их создании», - отметила Карин Мадельрье, директор по маркетингу и продажам Ереванского коньячного завода.



Коньяк «Ереван» – уникальный образец в истории мирового коньякоделия. Созданный в 1947 году непревзойдённым мастером Маргаром Седракяном «Ереван» был абсолютной инновацией, ибо вопреки мнению о том, что крепость коньяка не может превышать 50%, коньяк «Ереван» обладал крепостью 57 градусов, что придавало многогранному аромату особую силу.



Известный своей особенной ролью в экспедициях на Северный полюс, коньяк «Ереван», по замыслу Маргара Седракяна, был создан, чтоб согревать армянским теплом и щедростью природы даже в суровых условиях Крайнего Севера.