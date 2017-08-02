1958 год: Советская Армения в справке ЦРУ США

В рассекреченных в начале года документах Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США есть документы и о ситуации в Армянской Советской Социалистической Республике. Медиамакс изучил датированную 12 июня 1958 года справку об Армении, выделив наиболее интересные отрывки.
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Несмотря на то, что армяне недолюбливают коммунистический режим, отношения между гражданами Армении и проживающими в Ереване русскими являются дружественными.
Персонал размещенных в Ереване советских воздушных сил дисциплинирован и ведет себя должным образом. В столице действует большой аэропорт и размещены военные учреждения.
Административный контроль, реализуемый военными властями, не распространяется на гражданское население. Ереван в большей степени управляется и контролируется армянами. Коммунист со стажем Сурен Товмасян руководит администрацией Еревана. Основные посты занимают армяне, являющиеся членами Коммунистической партии. Некоторые русские занимают более низкие должности.
Фото: из архива Фотолур
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Ереванцы всерьез восприняли заявления Хрущева в связи с развернувшимися в 1957 году военными действиями между Сирией и Турцией. Советский Союз поддерживал Сирию, а США – Турцию. Многие армяне опасались, что начало военных действий между этими двумя странами может втянуть сверхдержавы в конфликт. Многие втайне приветствовали перспективу подобной войны, поскольку полагали, что единственной надеждой на освобождение из-под коммунистического ига является полномасштабная война между Советским Союзом и США. Это мнение разделяет большинство проживающих в Советской Армении. Антитурецких настроений не наблюдалось, несмотря на то, что у армян есть много причин не любить турок.
Фото: Музей истории г.Еревана
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В послевоенные годы (1947-1948 гг.) 8 000-10 000 армян из Франции, Греции и США были репатриированы в Армянскую ССР. Столкнувшись с неблагоприятными жилищными условиями коммунистического режима, подавляющее большинство репатриантов хотели бы вернуться в прежние места проживания, если бы советское руководство разрешило им.
Когда в 1956 году министр иностранных дел Франции Кристиан Пино посетил Армению, многие среди репатриантов из Франции обсудили с ним возможность возвращения.
Фото: hovikcharkhchyan.wordpress.com
По итогам этих бесед Пино обещал обсудить их в Москве. Надеясь на успешный исход дела, многие репатрианты продали квартиры и личные вещи, готовясь покинуть Советский Союз. Когда выяснилось, что требование Пино было категорически отклонено Москвой, многие опасались строгих мер советских властей. У тех, кто продал свои квартиры и личные вещи, возникли дополнительные бытовые проблемы.
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В Ереване есть три армянские церкви. В религиозную службу вовлечены в основном женщины и представители старшего поколения. Мало кто из молодых посещает церковь, что является результатом стараний коммунистов по притеснению религиозной практики среди молодежи.
Многие армянские коммунисты приводят священника и крестят детей дома, поскольку опасаются, что их позиции в Коммунистической партии могут серьезно пошатнуться, если они отведут детей в церковь.
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Армяне, жившие в областях Грузии до революции в России, никогда не были в хороших отношениях с грузинами. Чувство взаимного недоверия и серьезные противоречия развивались годами и портят отношения. В результате, многие армянские семьи после революции переехали в Армянскую ССР или эмигрировали в западные страны.
В 1951 году грузины заставили многих армян отказаться от своих домов и имущества. Большинство выходцев из Грузии в дальнейшем утвердилось в Армении. Эти действия только способствовали усилению ненависти и недоверия между армянами и грузинами, которое не прекращается по сей день.
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Все усилия властей по сокращению или упразднению спекуляции по большому счету не увенчались успехом. В глубине души армяне – в основном «капиталисты», и желание извлечь выгоду – это нечто, что коммунистам не будет под силу изменить или подавить в народе. В октябре 1957 года в центре Еревана работал большой рынок, на котором люди могли свободно покупать, продавать и обменивать товары без вмешательства властей.
Фото: Национальный архив Армении
Затем власти неожиданно закрыли этот рынок, учитывая широкомасштабные спекуляции. Обычной практикой спекулянтов было приобретение таких товаров, как швейные машинки, радиоприемники, фотокамеры, холодильники и другие потребительские товары, которые впоследствии продавались на рынке. Покупки, как правило, осуществлялись через внутренние связи с работниками государственных магазинов. После закрытия рынка эти сделки осуществлялись конфиденциально.
Мари Тарян
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