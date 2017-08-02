1958 год: Советская Армения в справке ЦРУ США

В рассекреченных в начале года документах Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США есть документы и о ситуации в Армянской Советской Социалистической Республике. Медиамакс изучил датированную 12 июня 1958 года справку об Армении, выделив наиболее интересные отрывки.







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Несмотря на то, что армяне недолюбливают коммунистический режим, отношения между гражданами Армении и проживающими в Ереване русскими являются дружественными.



Персонал размещенных в Ереване советских воздушных сил дисциплинирован и ведет себя должным образом. В столице действует большой аэропорт и размещены военные учреждения.



Административный контроль, реализуемый военными властями, не распространяется на гражданское население. Ереван в большей степени управляется и контролируется армянами. Коммунист со стажем Сурен Товмасян руководит администрацией Еревана. Основные посты занимают армяне, являющиеся членами Коммунистической партии. Некоторые русские занимают более низкие должности.



Улица Абовяна Фото: из архива Фотолур

Ереванский цирк Фото: Музей истории г.Еревана

Прибытие Кристиана Пино в Армению Фото: hovikcharkhchyan.wordpress.com