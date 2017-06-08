Том Катена и армянские врачи глазами Вардана Ованнисяна

На церемонии «Аврора» 28 мая демонстрировались короткометражные фильмы о пяти номинантах. Фильм о лауреате «Авроры» Томе Катене снял армянский режиссер, основатель и глава студии Bars Media Вардан Ованнисян.



Медиамакс попросил Вардана рассказать о той части фильма, которая осталась «за кадром».







Пункт назначения



Думаю, решение доверить нам съемки фильма о Тома Катене было обусловлено несколькими факторами. С Рубеном Варданяном и Вероникой Зонабенд мы знакомы с 1989 года, и они знали, что у меня большой опыт работы в зонах военных действий и конфликтов. Другим нашим «преимуществом», по большей части в плане оперативного решения технических вопросов, было то, что уже почти десять лет я по 6 месяцев в году провожу в Кении, и африканский континент мне хорошо знаком.



Том Катена и Вардан Ованнисян Фото: Bars Media

В лагере беженцев Фото: Bars Media

Джуба

Том Катена в аэропорту Джубы Фото: Bars Media

Вардан Ованнисян с местными детьми Фото: Bars Media

Армянские врачи

Армине Бархударян Фото: Bars Media

Том Катена и Армине Бархударян Фото: Bars Media

Армине Бархударян, Геворг Восканян и Айк Ованнисян Фото: Bars Media

Гордый народ Нубы

Дети Нубы Фото: Bars Media

Доктор Том

Том Катена с супругой и Варданом Ованнисяном Фото: Bars Media

Том Катена с армянскими врачами Фото: Bars Media