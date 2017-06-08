Том Катена и армянские врачи глазами Вардана Ованнисяна

На церемонии «Аврора» 28 мая демонстрировались короткометражные фильмы о пяти номинантах. Фильм о лауреате «Авроры» Томе Катене снял армянский режиссер, основатель и глава студии Bars Media Вардан Ованнисян.
Медиамакс попросил Вардана рассказать о той части фильма, которая осталась «за кадром».
Пункт назначения
Думаю, решение доверить нам съемки фильма о Тома Катене было обусловлено несколькими факторами. С Рубеном Варданяном и Вероникой Зонабенд мы знакомы с 1989 года, и они знали, что у меня большой опыт работы в зонах военных действий и конфликтов. Другим нашим «преимуществом», по большей части в плане оперативного решения технических вопросов, было то, что уже почти десять лет я по 6 месяцев в году провожу в Кении, и африканский континент мне хорошо знаком.
Фото: Bars Media
Самые большие сложности, связанные с поездкой, были связаны с логистикой. Необходимо было получить разрешение в Кении от епископа (в чью епархию входит госпиталь Тома Катены), разрешение на въезд в страну от правительства Южного Судана
(из-за продолжающейся гражданской войны журналистов они обычно не впускают), разрешение от ООН, которая доставляет гуманитарную помощь на границу Южного Судана и разрешение партизан Нубийских гор. Понятно, что вся эта система крайне нестабильна, и на любом этапе может произойти сбой и провал. В первую поездку на обратном пути я вынужденно провел пять дней в лагере беженцев, поскольку все полеты были отменены.
Фото: Bars Media
Эти вопросы создавали большее напряжение, чем риски, связанные непосредственно с войной. Немаловажную роль играет и климат: во время сезона дождей и вплоть до их окончания дороги перекрываются. В идеале путешествие до пункта назначения занимает 5-6 дней.
Фильм про Тома мы снимали в апреле, в два этапа. Поехали вдвоем: я и режиссер-оператор Хане Погосян.
В общей сложности в Судане я пробыл около трех недель. Хане Погосян находится там уже два месяца - она осталась с нашими врачами, которые заменили Тома, и снимает их рабочие будни.
Джуба
Чтобы добраться до Нубийских гор, надо прилететь в Джубу. Оттуда предстоит полет в лагерь беженцев на границе с Суданом и далее - путь на внедорожнике.
Фото: Bars Media
Джуба - столица Южного Судана, абсолютно несостоявшегося государства. Место, где все голодны и вооружены, где армия год не получала зарплату, но имеет при этом двести генералов. Коррупция настолько ужасающа, что не умещается в наше понимание этого слова. Город без электричества и канализации, с 7 часов вечера действует комендантский час, но улицы города пусты уже после 5-и. У жителей одна-единственная цель - выжить.
Фото: Bars Media
В полуразрушенном аэропорту толпы людей часами ждут своего рейса, но до последнего никто не знает, отменят его или нет. Когда мы летели с армянскими врачами, рейс ООН отменили, так как государство закрыло воздушное пространство. Причиной, как выяснилось позже, стало смещение министра обороны. Улицы моментально опустели, было ясно, что могут начаться очередные военные действия, во время которых стреляют по всему и всем.
Мне удалось пообщаться с координатором гуманитарной помощи ООН Арамом Кеворкяном, который уже 5 лет живет в этом кошмаре. По его словам, надежды на то,что в ближайшее время что-то может измениться, нет. Главная цель миссии – помогать людям и просто не дать им умереть.
Армянские врачи
Когда нашим врачам предложили заменить на время доктора Тома, все трое сразу согласились. Геворк Восканян и Айк Оганесян - военные хирурги, преданные своему делу люди.
Фото: Bars Media
Очень интересная история у Армине Бархударян. По профессии она акушер-гинеколог, получила образование в Москве. В прошлом году благодаря «Авроре» она узнала о Томе Катене и оказалась настолько мотивированной, что попросила меня найти ей работу в Африке. Через знакомых я помог ей устроиться в госпитале в Малинди (портовый город в Кении), где на протяжении полугода она работала волонтером, делая по несколько сложнейших операций в день.
Фото: Bars Media
Армине была в Кении, когда я ей позвонил и спросил, интересует ли ее теоретически поездка в Судан. Армине ответила, что теоретически ее это совсем не интересует, а вот практически она очень хочет быть вовлечена.
Я забрал Армине из столицы Кении Найроби, в Джубе встретил остальных двух врачей и провез их в горы. Конечно, первая реакция у всех была шоковая, в первую очередь от осознания того факта, что Том в одиночку справляется с таким количеством больных.
Сейчас мы все с нетерпением ждем их возвращения и тогда можно будет спокойно вздохнуть.
Фото: Bars Media
Считаю, что «Авроре» удалось добиться очень важного сдвига в нашем менталитете: из роли получателя мы можем (и хотим) превратиться в дающего и это приносит радость и удовлетворение, несмотря на все трудности.
Гордый народ Нубы
К сожалению, колониальная система в Африке испортила очень многое. В большинстве случаев подразумевается, что белый человек - это «ходячий кошелек», у которого надо что-то выпрашивать.
Фото: Bars Media
В горах все иначе. Нубийский народ очень сдержанный, гордый, с чувством собственного достоинства. Это очень хорошие, крепкие люди, живущие своим укладом и традициями. Они всегда искренне готовы выразить свою благодарность, но при этом продолжают оставаться с тобой на равных.
Когда в прошлом году Том сватался к Насиме, он две недели ждал ответа от родственников будущей жены (необходимо было согласие всех братьев невесты) и искренне переживал, что может его не получить, несмотря на то, что он всеми обожаемый и родной доктор.
Конечно, у нас совершенно разные миры и необходимо время, чтобы погрузиться в мир «людей холмов» и раствориться в нем. Тому Катене это удалось.
Доктор Том
Том удивил меня тем, что он абсолютно нормальный человек. Он очень четкий, живой, анализирующий, слушает хорошую музыку и умеет радоваться жизни. При этом он настоящий христианский миссионер в самом правильном смысле этого слова. Миссионер, который проповедует не словами, а поступками.
В Нубе Том предложил мне остановиться у него. У доктора глинобитный домик, в котором он живет со своей женой, как нубиец. В доме нет электричества, проточной воды, канализации, зато есть очень много скорпионов.
Фото: Bars Media
Но даже в этих далеких от комфорта условиях чувствовалось тепло созданного уюта, которым он искренне, с радостью делился.
День у Тома начинается одинаково: он встает в 05:30 и идет в церковь. Затем возвращается домой, пьет чай или кофе и отправляется в больницу. Если день операционный, он «метеором» обходит больных, делает назначения и входит в операционную. Включает Deep Purple или Pink Floyd и начинает оперировать. Операции самые разные - от нарыва на ноге до кесаревого сечения. В общей сложности, Том проводит по 15-20 операций в день. Команда, которая ему ассистирует, состоит из темнокожего населения этого племени, а также из врачей, которые приезжают на пару месяцев. Но в итоге все ассистенты сменяют друг друга, а Том не «отходит от пульта». И самое удивительное, что он выходит из операционной полным сил.
Операционный день сменяется обходным, в течение которого он осматривает всех пациентов госпиталя, а также принимает новых больных, которые часто идут пешком по нескольку дней, чтобы попасть к нему на прием. Еще бывают внеплановые операции, когда в любое время суток могут привести раненых.
Фото: Bars Media
Когда в 2009 году войска Судана подошли вплотную к Нубийским горам, все врачи из различных организаций поспешно были эвакуированы. Остался лишь Том и два его местных студента. Именно это характерно для него: в экстренной ситуации, когда все развалилось, он заменил собой целую систему. Том Катена полностью взял на себя миссию спасать людей, и занимается этим вот уже 9 лет.
Со своей семьей Том видится редко. В прошлом году на свадьбу приехал один из его братьев, у родных же он гостил несколько лет назад, но все эти несколько дней пролежал дома с малярией и, по его словам, мечтал о чизбургере.
В Дубае, по пути в Ереван, мы вышли из номера в поисках ресторана, а в итоге направились в «Макдоналдс» поесть вожделенных чизбургеров (смеется-авт.).
С доктором Томом невозможно не подружиться, настолько он открытый и добрый человек. А еще он «встряхивает» и помогает найти правильные ориентиры в жизни.
Этот человек удивителен в своей простоте и цельности.
В Армении его больше всего удивили люди, он говорил, что нигде не встречал таких теплых людей.
Два дня Том гостил у меня на Севане, где впервые за 10 лет ему наконец удалось поспать днем.
Фото: Bars Media
Думаю, что он еще обязательно приедет в Армению, на этот раз уже с Насимой.
У нас с ним были долгие беседы по поводу того, что ему стоит взять паузу. За последний год он стал не таким категоричным в этом вопросе. Здоровье у него не в идеальном состоянии, кроме того, уже есть семья и естественное желание проводить больше времени с супругой. Правда, возвращение к нормальной жизни для Тома будет крайне непривычным. Сам он этого пока не представляет, но осознает, что «механизм» требует починки. Возможно, епархия наймет двух врачей, но я не уверен, что они смогут работать с той самоотдачей, что есть у Тома.
С Варданом Ованисяном беседовала Анна Бубушян
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