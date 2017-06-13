«Необязательно ехать в Нубу, чтобы делать добрые дела»

Геворг Восканян, Айк Ованнисян, Армине Бархударян - трое армянских врачей, которым доверил свою миссию лауреат «Авроры» Том Катена.



Благодаря их готовности поехать в Судан для работы в непростых условиях, доктор Том смог на некоторое время покинуть Нубийские горы, будучи уверенным, что его пациенты остались в надежных руках.



«Командировка» врачей длилась месяц. На воскресной службе Том Катена представил гостей персоналу больницы, потом разместил их в своем старом доме, где жил до женитьбы. Еда армянских врачей была «роскошной» для суданцев – фасоль и рис, рабочие условия - сложными. Но они не считают свою деятельность героизмом, более того, благодарны за предоставленную возможность, полученный опыт и переживания.



Армянские врачи Фото: Медиамакс

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Айк Ованнисян Фото: Медиамакс

Геворг Восканян Фото: Медиамакс

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Армине Бархударян Фото: Медиамакс

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Армянские врачи Фото: Медиамакс

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