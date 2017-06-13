«Необязательно ехать в Нубу, чтобы делать добрые дела»

Геворг Восканян, Айк Ованнисян, Армине Бархударян - трое армянских врачей, которым доверил свою миссию лауреат «Авроры» Том Катена.
Благодаря их готовности поехать в Судан для работы в непростых условиях, доктор Том смог на некоторое время покинуть Нубийские горы, будучи уверенным, что его пациенты остались в надежных руках.
«Командировка» врачей длилась месяц. На воскресной службе Том Катена представил гостей персоналу больницы, потом разместил их в своем старом доме, где жил до женитьбы. Еда армянских врачей была «роскошной» для суданцев – фасоль и рис, рабочие условия - сложными. Но они не считают свою деятельность героизмом, более того, благодарны за предоставленную возможность, полученный опыт и переживания.
Фото: Медиамакс
Самое трудное – потерять больного
Айк Ованнисян – Для любого врача самое трудное - это потерять больного. Чувствуешь облегчение и радость, когда больной идет на поправку. То же самое было в Нубе. Когда спрашиваешь больного на арабском, как его самочувствие, и он отвечает «тамам», то есть - «хорошо», чувствуешь себя хорошо, воодушевляешься. Увы, потерь избежать не удалось. Мы прооперировали пациента с тяжелым огнестрельным ранением, но в госпитале не было каких-либо возможностей для интенсивной терапии. Мы сделали все, что могли, но на третий день он умер от почечной недостаточности.
Фото: Медиамакс
Геворг Восканян – Африка для нас была непривычной во всех смыслах. Такие огромные муравейники мы видели только в фильмах и несколько дней изучали движение муравьев. Дети смеялись над нами, говорили, «кто такие эти каваджи», что в переводе означает «белый человек».
Фото: Медиамакс
Самое сложное – это видеть необеспеченный, голодный, но честный, добрый народ с неопределенным, по крайней мере для нас, будущим. Жизнь Тома Катены распространяет новый свет. Я уверен, что этот свет поселится во многих сердцах, в жизни людей что-то изменится. Многие поймут, что для добрых дел вовсе необязательно добираться до Нубы. В нашем доме, нашем дворе, нашем городе есть много возможностей для добрых дел. Еще в Арцахе я впервые почувствовал, что нужен кому-то, когда помог раненому другу.
«Когда получила предложение, недолго думая, ответила «да»
Армине Бархударян – Я всегда думала о том, чтобы поехать в Африку. В прошлом году, услышав о Томе Катене, была очень впечатлена, но мне не верилось, что я смогу жить в таких условиях и делать ту же работу, что и он. Я начала активно интересоваться, как можно поехать в Африку в качестве волонтера. Один из моих знакомых, который живет в Кении, посоветовал обратиться в местную больницу. Я написала письмо, получила положительный ответ и уехала.
Я была чрезвычайно рада и взволнована, получив приглашение от «Авроры». Год назад я думала об этом, но тогда это казалось несбыточной мечтой. Долго не думая, я ответила «да».
Фото: Медиамакс
Я акушер и приняла в Нубе около 20 родов. Там распространено многоженство, и женищина в течение жизни рожает 10-20 детей. Если даже я не поеду снова в Судан, то обязательно вернусь в Кению.
В Судане много проблем
Геворг Восканян - Самое необходимое в Нубе - это аппарат искусственного дыхания, из-за отсутствия которого я потерял больного. Бегал туда-сюда, обращался ко всем сотрудникам, потом понял, что просто должен сделать несколько возможных в данной ситуации шагов, и молиться.
Фото: Медиамакс
Айк Ованнисян – Трудно быть единственным врачом, но Том Катена создал систему и подготовил специалистов, которые по своему уровню ниже врачей, но выше медсестер. Это довольно толковый персонал.
Встреча с Богом - самый большой праздник
Геворг Восканян - В Нубе живут люди, которые 6-7 лет назад ходили абсолютно голыми, а сегодня идут на службу в церкви в чистых, брюках и сорочках, туфлях, которые являются их единственной одеждой. Каждая служба для них – это праздник. Там ты действительно чувствуешь, что люди верят в существование Бога. И каждая встреча с Богом - самый большой праздник в их жизни. Вот бы и в нашей жизни было так. Они меньше всех уповают на людей, их главный помощник – это Бог. Я почувствовал это, когда мы садились в самолет. Летчик, едва вступив на борт, не только помолился, но и сказал «давайте помолимся». Уверен, что все наши страхи уйдут, и наше видение будущего станет более ярким, если мы уверуем в Бога.
Люсине Гарибян
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