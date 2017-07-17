Фильм о «Мечтателях», найденный 48 лет спустя

9 июля в Интернете появился фильм, который почти 50 лет считался потеряным.
Вот он:
«Армянские» «Битлы»
В 1966 году любители музыки впервые купили билеты на концерт «Мечтателей». Концерт прошел в зале ереванского Дома композиторов. Студенты политеха Грайр Котоян, Завен Саргсян, Акоп Петросян, Ерванд Ерзнкян, Слава Буниатян (последнего впоследствии сменил Армен Закарян), вдохновленные всемирно известной ливерпульской четверкой, создали в 1965 году свою группу. Сначала они выступали в Политехническом институте, пели на различных мероприятиях. Многие в Армении впервые слушали песни
«Битлз» именно в их исполнении.
Фото: из архива Завена Саргсяна
«Группа «Битлз» была для всего мира революцией. Они меняли нас, а мы – других. В Армении люди воспринимали нас как «Битлз», потому что их песни не были широко известны. У меня был кружок гитары, 20-30 детей приходили учиться играть на гитаре, чтобы играть и петь Girl или другую известную песню», - вспоминает солист группы, директор музея Сергея Параджанова Завен Саргсян.
Фото: из архива Завена Саргсяна
Записи «Битлз» доходили до «Мечтателей» в основном благодаря иностранным студентам. Вся надежда ребята была на свой слух - навостряли уши и пытались воспроизводить ноты и слова песен.
«Армянский» «Help»
После просмотра в Венгрии фильма «Help», повествующего о «Битлз», режиссер Анатолий Мокацян предложил «Мечтателям» снять короткую ленту о них. Главе государственного комитета по телевидению и радио Армянской СССР, прогрессивному человеку Джону Киракосяну идея понравилась.
Фото: из архива Завена Саргсяна
Сценарий фильма был прост: провести день с ребятами группы на Севане. Чтобы снять один день, потребовалось 15 дней и немалые усилия. Завен Саргсян вспоминает трудности съемочного процесса: не было нормальной техники, инструменты были некачествеными. Было трудно настроиться и нормально выступать.
Фото: из архива Завена Саргсяна
«По сценарию мы должны были останавливать машины на автодороге Ереван-Севан. Но в те годы на трассе было очень мало машин, в основном - грузовики. Мы просили инспекторов ГАИ останавливать машины, собирать в одном месте, потом отпускать, чтобы создалось впечатление потока».
Пять девушек с красивой фигурой
Исполняя авторскую песню Грайра Котояна «Мечтай со мной» парни добирались на Севан. Основной съемочной площадкой был берег озера.
«Сегодня сложно представить, но тогда на Севане не было девушек в купальниках, с нормальной фигурой. Многие женщины купались в халатах. Мы привели из Еревана пять девушек с более приемлемой внешностью»,- вспоминает Завен Саргсян.
Фото: из архива Завена Саргсяна
В фильме звучит семь песен: две были специально написаны для группы, одна из репертурара «Битлз», остальные - переработка произведений Комитаса.
«Как можно искажать Комитаса?»
В 1969 году фильм кинообъединения «Ереван» Армянского телевидения о группе «Мечтатели» был готов. Но за время съемок Джон Киракосян ушел на другую работу, а новое руководство запретило пускать фильм в эфир.
Фото: из архива Завена Саргсяна
«Мечтатели должны на целину ехать и там вкалывать, а не отращивать волосы и бренчать на гитарах».
Фильм был показан всего один раз – просмотр состоялся в Армянском доме работников искусств (АДРИ).
«Фильм раскритиковали. Основным поводом для критики стали обработки Комитаса, которые очень бережно и интересно сделали Грайр Котоян и Ерванд Ерзнкян. Нам говорили: «Как можно искажать Комитаса?». Были и те, кто выражался в поддержку фильма. Но в итоге в эфир его не пустили».
Фото: из архива Завена Саргсяна
Репертуар не единожды становился проблемой для «Мечтателей».
«Если мы хотели отправиться на гастроли, программа должна была быть заранее утверждена. Мы не могли заявить, что будем петь «Битлз». Отец Грайра Котояна –композитор Вагаршак Котоян – имел право на утверждение программы. Мы прибегали к хитростям, писали - «Песня английских шахтеров», авторы: Ленон и Маккартни.
Фото: из архива Завена Саргсяна
В 1965 году мы поехали в Москву, дали несколько успешных концертов. В 1967 году в Харьков выступили в 900-местном зале. Девчонки становились в очередь, чтобы взять у нас автографы»,- вспоминает Завен Саргсян.
Пропажа и возрождение фильма
После показа в АДРИ фильм «Мечтатели» пропал. Спустя около 50 лет Ерванд Ерзнкян и Завен Саргсян рассказали о запрещенном и пропавшем фильме главе совета Общественного телевидения Рубену Джагиняну.
Несколько дней спустя Рубен Джагинян позвонил Завену Саргсяну и сказал, что фильм не только нашли, но и оцифровали. Друзья отправили фильм в Сан-Диего, Грайру Котояну, и в Лондон, Армену Закаряну. Завен Саргсян смотрел найденный фильм с женой и сотрудниками музея, потом - вместе с внуками. «Было очень трогательно»,- говорит он.
Лусине Гарибян
Фото: из архива Завена Саргсяна
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