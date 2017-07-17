Фильм о «Мечтателях», найденный 48 лет спустя

9 июля в Интернете появился фильм, который почти 50 лет считался потеряным.



Вот он:





«Армянские» «Битлы»



В 1966 году любители музыки впервые купили билеты на концерт «Мечтателей». Концерт прошел в зале ереванского Дома композиторов. Студенты политеха Грайр Котоян, Завен Саргсян, Акоп Петросян, Ерванд Ерзнкян, Слава Буниатян (последнего впоследствии сменил Армен Закарян), вдохновленные всемирно известной ливерпульской четверкой, создали в 1965 году свою группу. Сначала они выступали в Политехническом институте, пели на различных мероприятиях. Многие в Армении впервые слушали песни

«Битлз» именно в их исполнении.



Группа «Мечтатели» Фото: из архива Завена Саргсяна

Группа «Мечтатели» Фото: из архива Завена Саргсяна

«Армянский» «Help»

Фото: из архива Завена Саргсяна

Группа «Мечтатели» на Севане, во время съемок фильма Фото: из архива Завена Саргсяна

Пять девушек с красивой фигурой

Группа «Мечтатели» на Севане, во время съемок фильма Фото: из архива Завена Саргсяна

«Как можно искажать Комитаса?»

Группа «Мечтатели» Фото: из архива Завена Саргсяна

Группа «Мечтатели» Фото: из архива Завена Саргсяна

Фото: из архива Завена Саргсяна

Пропажа и возрождение фильма

Лусине Гарибян

Фото: из архива Завена Саргсяна