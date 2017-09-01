15-дневная «служба» армян Диаспоры в Вооруженных силах Армении

Есть много героических и воодушевляющих историй об армии, особенно после апреля 2016 года. В армии, однако, немало проблем и трудностей. Зачастую воодушевление смешивается с недовольством, что приводит к противоречивой картине. Министерство обороны Армении и фонд цивилизационных исследований «Арар» запустили пилотную программу, которая дает возможность молодым армянам Диаспоры лично ознакомиться с армянской армией.



Прибывшие из разных стран в Армению 10 молодых армян 21 августа были временно «призваны» в армию. 15 дней они жили буднями военнослужащих - проходили огневую подготовку, посещали воинские части, боевые позиции и приграничные села.



Исполнительный директор фонда «Арар» Джордж Табакян отмечает, что таким образом они пытаются создать связь между молодыми армянами Диаспоры и армией, поощрять репатриацию. Руководители программы считают, что открывшие Армению посредством армии молодые люди в будущем, возможно, захотят влиться в ряды Вооруженных сил.



«В Диаспоре представления об армии часто носят более эмоциональный характер, людям не всегда понятно, что такое армия и почему важно иметь ее. Многие в диаспоре выросли на историях о фидаинах. Исторически их роль была очень важна, но сегодня и в будущем нам нужно укреплять регулярную армию, и один из способов сделать это – профессиональная служба. Необходимо воспитывать в обществе привлекательность образа офицера»,- говорит Джордж Табакян.



В программе могут принять участие здоровые молодые люди 20-30 лет, не имеющие судимости и не избегавшие воинской службы. После заполнения заявки на участие руководители программы начинают отбор. Отобранные участники сами покрывают дорожные расходы и оплачивают свое проживание, питание, страховку, форму. В этом году было получено 15 заявок.



32-летний Давид Саргсян, покинувший Армению в 8-летнем возрасте, впервые вернулся на родину. Говорит, что возраст и семейное положение не позволяют думать о службе, но он решил «один раз увидеть, чем сто раз услышать» об армянской армии.



«Первоочередной целью моего участия в программе был приезд в Армению. Во-вторых, хотел поближе познакомиться с нашей армией».



Фото: Фонд «Арар»