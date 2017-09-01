15-дневная «служба» армян Диаспоры в Вооруженных силах Армении

Есть много героических и воодушевляющих историй об армии, особенно после апреля 2016 года. В армии, однако, немало проблем и трудностей. Зачастую воодушевление смешивается с недовольством, что приводит к противоречивой картине. Министерство обороны Армении и фонд цивилизационных исследований «Арар» запустили пилотную программу, которая дает возможность молодым армянам Диаспоры лично ознакомиться с армянской армией.
Прибывшие из разных стран в Армению 10 молодых армян 21 августа были временно «призваны» в армию. 15 дней они жили буднями военнослужащих - проходили огневую подготовку, посещали воинские части, боевые позиции и приграничные села.
Исполнительный директор фонда «Арар» Джордж Табакян отмечает, что таким образом они пытаются создать связь между молодыми армянами Диаспоры и армией, поощрять репатриацию. Руководители программы считают, что открывшие Армению посредством армии молодые люди в будущем, возможно, захотят влиться в ряды Вооруженных сил.
«В Диаспоре представления об армии часто носят более эмоциональный характер, людям не всегда понятно, что такое армия и почему важно иметь ее. Многие в диаспоре выросли на историях о фидаинах. Исторически их роль была очень важна, но сегодня и в будущем нам нужно укреплять регулярную армию, и один из способов сделать это – профессиональная служба. Необходимо воспитывать в обществе привлекательность образа офицера»,- говорит Джордж Табакян.
В программе могут принять участие здоровые молодые люди 20-30 лет, не имеющие судимости и не избегавшие воинской службы. После заполнения заявки на участие руководители программы начинают отбор. Отобранные участники сами покрывают дорожные расходы и оплачивают свое проживание, питание, страховку, форму. В этом году было получено 15 заявок.
32-летний Давид Саргсян, покинувший Армению в 8-летнем возрасте, впервые вернулся на родину. Говорит, что возраст и семейное положение не позволяют думать о службе, но он решил «один раз увидеть, чем сто раз услышать» об армянской армии.
«Первоочередной целью моего участия в программе был приезд в Армению. Во-вторых, хотел поближе познакомиться с нашей армией».
Фото: Фонд «Арар»
До завершения «Марар»-а еще есть время, но инициаторы программы уже говорят об успехе: участники поняли, что такое армия, как она работает. Один из них изъявил желание получить гражданство Армении.
Джордж Табакян говорит, что после апрельской войны в Диаспоре возник большой интерес к армии, начали проводиться сборы средств для семей погибших, с целью помочь армии. У многих в Армении и в Диаспоре возник вопрос: что они должны делать, если ситуация повторится. Инициаторы «Марар»-а надеются, что благодаря программе через несколько лет ряды армии пополнятся военнослужащими из Диаспоры.
«Согласно примерным расчетам, ежегодно 800-1000 семей репатриируются в Армению. Они приезжают, открывают бизнес, создают рабочие места, делают инвестиции. Надеемся, что в Диаспоре есть немало людей, готовых принести пользу и армии. Министр обороны отметил, что армия открыта для Диаспоры. Мы должны зафиксировать следующее: если армянин из Диаспоры видит себя в нашей армии, он должен уметь возможность реализовать свое стремление»,- отмечает исполнительный директор «Арар».
Фото: Фонд «Арар»
Инициатива воодушевила не только участников, но и офицеров. Майор Вазген Кочарян, еще не попрощавшись с первой группой, думает о том, как встретить следующую. Говорит, что программа полезна как для участников, так и для солдат-срочников.
3 сентября первый этап «Марар»-а завершится, после чего будет объявлен набор для следующего этапа. Периодичность программы будет зависеть от количества обратившихся.
В воинских частях пока не готовы принять девушек, но планируют сделать это в будущем.
Лусине Гарибян
Фотографии: фонд Арар
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