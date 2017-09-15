Обсуждается программа возобновления работы армянского музея в Иерусалиме

Прибывающие в Иерусалим туристы, вне зависимости от национальности, не обходят стороной Армянский квартал. Это один из четырех кварталов Старого города, остальные три принадлежат христианской, иудейской и исламской общинам. Доказательств многовекового присутствия и громадного культурного наследия армян в Святом городе много, но туристы могут увидеть лишь малую часть.
Фото: Из архива Клод-Армена Мутафяна
Музей «Эдвард и Элен Мартикян» армянского патриаршества в Иерусалиме не функционирует более 20 лет. Известный французский арменовед, историк, математик Клод-Армен Мутафян посещал музей в 1979 году, но до сих пор помнит плачевное состояние здания.
Около двух лет назад Армянский Патриарх Иерусалима архиепископ Нурхан Манукян предложил Клоду Мутафяну заняться возобновлением деятельности музея. Вместе с другим армянином из Франции, арменоведом Арутюном Геворгяном и специалистом по музейному делу Арутом Перчяном они подготовили начальный научный план экспозиции. Цифровая библиотека армянской письменности Американского университета Армении пригласила Клода Мутафяна рассказать о проделанной работе.
Фото: Из архива Клод-Армена Мутафяна
Ученый говорит, что Иерусалим является самым большим и ценным арменоведческим хранилищем после Армении. К сожалению, этот громадный научный материал фактически находится под замком.
Фото: Из архива Клод-Армена Мутафяна
«Многие туристы посещают Иерусалим, и в их путеводителях указан армянский квартал. Они идут туда, но Кафедральный собор открыт для посещений лишь с 15:00 до 15:30. Затем видят указательный знак – Armenian museum, подходят, а он закрыт. Сердце болит, когда люди приходят с воодушевлением, но не видят ничего. Если кто-то хочет знать, развиваться, необходимо ему помочь. Есть большое сопротивление со стороны братства Армянского патриаршества. У них странный подход: все это наше, мы должны хранить, чтобы чужие не видели и не завидовали»,- говорит Клод-Армен Мутафян.
Фото: REUTERS
Двухэтажное здание площадью 700 квадратных метров должно быть обустроено и приспособлено для постоянной экспозиции. Согласно предварительному плану, у музея будет несколько разделов, в которых будут представлены армянское наследие в Святом городе, храм Србоц Акопянц с его меценатами и паломниками, а также Геноцид армян и его последствия, материалы и фотографии, касающиеся печатного дела. Первая печатная книга в Иерусалиме была издана на армянском языке, а печатная машина хранится в Армянском патриаршестве.
Фото: Из архива Клод-Армена Мутафяна
Клод Мутафян утверждает, что в музее есть много ценных экспонатов. К счастью, они в сохранности и не нуждаются в реставрации.
Фото: Из архива Клод-Армена Мутафяна
«В мире есть семь миниатюр Тороса Рослина, четыре из которых находятся в Иерусалиме. Здесь хранится роскошное Евангелие 1064 года, энциклики католикосов и патриархов. В Армянском патриаршестве хранятся ферманы (указы) пророка Мухаммеда и Салаха ад-Дина: после завоевания Иерусалима он издал ферман, чтобы армян не трогали. Есть деревянная дверь церкви с очень красивой надписью 14-го века. В мире я видел четыре такие двери: две – в Эрмитаже, одну – в музее истории Армении, другую – в Феодосии. Эта - пятая».
Фото: Из архива Клод-Армена Мутафяна
Часть ценных экспонатов будет включена в постоянную экспозицию. В случае с экспонатами, для хранения которых необходимы особые условия, будут изготовлены копии. В течение года в определенные дни у посетителей будет возможность видеть и оригиналы. Планируется также изготовить копию расположенной за пределами Старого города мозаики с надписью 7-го века и разместить у входа в музей.
Фото: Из архива Клод-Армена Мутафяна
Для возобновления работы музея необходимо около 2 млн евро. Клод Мутафян говорит, что патриарх Нурхан обещал найти требуемую сумму. Идей много, и перед началом работ будут проведены новые обсуждения.
Фото: Из архива Клод-Армена Мутафяна
Люсине Гарибян
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