Обсуждается программа возобновления работы армянского музея в Иерусалиме

Прибывающие в Иерусалим туристы, вне зависимости от национальности, не обходят стороной Армянский квартал. Это один из четырех кварталов Старого города, остальные три принадлежат христианской, иудейской и исламской общинам. Доказательств многовекового присутствия и громадного культурного наследия армян в Святом городе много, но туристы могут увидеть лишь малую часть.



Фото: Из архива Клод-Армена Мутафяна

Фото: Из архива Клод-Армена Мутафяна

Фото: Из архива Клод-Армена Мутафяна

Фото: REUTERS

Фото: Из архива Клод-Армена Мутафяна

Фото: Из архива Клод-Армена Мутафяна

Фото: Из архива Клод-Армена Мутафяна

Фото: Из архива Клод-Армена Мутафяна