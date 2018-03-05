Как Маргарет Тэтчер «убрала» улыбку с лица будущего президента Армении

23 февраля, когда я встретился с кандидатом на пост президента Армении Арменом Саргсяном для этого интервью, то заметил на столе папку с архивными фотографиями. Господин Саргсян согласился рассказать о нескольких из них, и сегодня я представляю вашему вниманию вторую часть нашей беседы.



Бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер



Фото: из архива Армена Саргсяна

Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Збигнев Бжезинский

Фото: из архива Армена Саргсяна

Армен Саргсян Фото: Медиамак

Бывший вице-президент США Альберт Гор

Фото: из архива Армена Саргсяна

Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер

Фото: из архива Армена Саргсяна

Иоанн Павел Второй

Фото: из архива Армена Саргсяна

Бывший президент США Билл Клинтон

Фото: из архива Армена Саргсяна

Шарль Азнавур

Фото: из архива Армена Саргсяна

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и бывший руководитель администрации президента России Александр Волошин