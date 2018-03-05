Как Маргарет Тэтчер «убрала» улыбку с лица будущего президента Армении

23 февраля, когда я встретился с кандидатом на пост президента Армении Арменом Саргсяном для этого интервью, то заметил на столе папку с архивными фотографиями. Господин Саргсян согласился рассказать о нескольких из них, и сегодня я представляю вашему вниманию вторую часть нашей беседы.
Бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер
Фото: из архива Армена Саргсяна
Джеймс Бейкер – замечательный человек с большим шармом. На мой взгляд, он мог бы стать одним из лучших президентов в истории США, если бы стал кандидатом от Республиканской партии.
Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Збигнев Бжезинский
Фото: из архива Армена Саргсяна
Я посещал США, будучи премьер-министром Армении, и Збигнев Бжезинский пригласил меня выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
Он представил меня несколько странным образом, назвав меня «Вацлавом Гавелом Кавказа» (смеется-авт.).
Фото: Медиамак
Бжезинский, конечно, никогда не скрывал свое негативное отношение к России, что было обусловлено в том числе его польскими корнями. Но у него многому учились: в этой антироссийской риторике атмосфере можно было найти важные нюансы, объясняющие американскую политику.
С ним мы неоднократно встречались и в последующие годы, когда я не занимал государственных должностей. Естественно, наши мнения часто не совпадали. Он называл меня «советским продуктом». А я говорил, что у поляков и русских столько общего, что возможный конфликт чреват весьма плохими последствиями.
Бывший вице-президент США Альберт Гор
Фото: из архива Армена Саргсяна
Мы впервые встретились, когда я был в Вашингтоне в качестве премьер-министра Армении. В дальнейшем мы не раз встречались по разным поводам и у нас сложились хорошие дружественные отношения. Должен сказать, что я сыграл определенную роль в том, что Гор стал одним из апологетов «зеленой экономики».
Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер
Фото: из архива Армена Саргсяна
Это был 1993 или 1994 год, когда Маргарет Тетчер уже не была премьер-министром. В этот день мы провели достаточно бурную беседу на тему отношений Великобритании с Южным Кавказом и Азербайджаном, о чем свидетельствует выражение моего лица. Это был хороший урок для меня: вне зависимости от того, как прошла встреча, ни в коем случае нельзя терять улыбку (смеется-авт.).
У Маргарет Тэтчер была великолепная память. Она во всех подробностях помнила свой визит в Армению после землятрясения 1988 года. Ее муж Деннис дружил с сыном Галуста Гюльбенкяна Нубаром и прекрасно знал историю Армении.
Личные связи очень важны. Например, канцлер Германии Гельмут Коль также был хорошо информирован об армянах: его близкий друг и однопартиец Ганс Кляйн в прошлом был журналистом и приобрел много армянских друзей, освещая гражданскую войну в Ливане.
Иоанн Павел Второй
Фото: из архива Армена Саргсяна
С Иоанном Павлом Вторым у нас были очень теплые отношения. В 1999 году, после открытия выставки «Рим-Армения» в Ватикане он должен был посетить Армению. Однако во время службы в Кракове он упал и повредил ногу. Визит был отложен и состоялся лишь в 2001 году.
Бывший президент США Билл Клинтон
Фото: из архива Армена Саргсяна
С Биллом Клинтоном мы общаемся долгие годы, много раз встречались в рамках Давосского форума. Наша первая встреча была очень неожиданной: когда я был премьер-министром, мы встречались с Альбертом Гором. Под конец встречи Гор попросил всех выйти из комнаты и оставить нас наедине. Пару минут спустя в комнату вошел Билл Клинтон и взял меня с собой в Овальный кабинет, где мы довольно долго беседовали.
Шарль Азнавур
Фото: из архива Армена Саргсяна
Это очень ценная фотография для меня. Когда я был послом в Европейском союзе, Шарль Азнавур приезжал два раза в год, и мы вместе шли на разные встречи. На этой фотографии мы встречаемся с еврокоммисаром Эммой Бонино.
Когда приезжал Шарль, я чувствовал себя «королем»: все принимали меня, а вечером я организовывал ужин с Азнавуром. Этот человек является одним из наших самых блестящих дипломатов с первых же лет независимости Армении.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и бывший руководитель администрации президента России Александр Волошин
Фото: сиз архива Армена Саргсяна
В определенном смысле это символичная фотография: армяне помогают русским и американцам найти общий язык (смеется-авт).
С Арменом Саргсяном беседовал Ара Тадевосян
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.