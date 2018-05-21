AtomExpo2018: «зеленая» энергия, цифровые решения и ААЭС

Международный форум #AtomExpo2018, который является одним из самых важных мероприятий в сфере атомной энергии, собрал 14-16 мая в российском городе Сочи организации и специалистов из разных уголков мира.



В форуме, организованном по инициативе государственной корпорации «Росатом», приняли участие представители ведущих компаний, государственных структур, международных и общественных организаций, передовые эксперты мировой атомной энергетики.



Фото: Белта

Фото: Белта

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