AtomExpo2018: «зеленая» энергия, цифровые решения и ААЭС

Международный форум #AtomExpo2018, который является одним из самых важных мероприятий в сфере атомной энергии, собрал 14-16 мая в российском городе Сочи организации и специалистов из разных уголков мира.
В форуме, организованном по инициативе государственной корпорации «Росатом», приняли участие представители ведущих компаний, государственных структур, международных и общественных организаций, передовые эксперты мировой атомной энергетики.
Фото: Белта
За 10 лет AtomExpo стал глобальной платформой для обмена лучшим опытом и мнениями об эффективности атомной энергетики. Здесь подписываются соглашения о сотрудничестве, стартуют новые проекты, а организации из разных стран представляют свой опыт и достижения.
В форуме приняли участие более 3 000 человек, представляющих 600 организаций из 60 стран. Было проведено более 20 круглых столов и панельных сессий, на которых выступили более 200 экспертов.
Фото: Белта
Медиамакс отобрал некоторые фрагменты #AtomExpo2018 по теме «Глобальное партнерство – общий успех».
Атомная энергия: насколько она чистая и «зеленая»
Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, в 2040 году удельный вес источников низкой углеводородной энергии во всемирном энергобалансе достигнет 40%.
Эксперты считают, что наряду с возобновляемыми источниками атомная энергетика станет неотъемлемой частью смеси низкой углеводородной энергии. По их мнению, взаимодействие между источниками атомной и возобновляемой энергии может стать основой для чистого, стабильного и безопасного будущего.
Фото: Rosatom newsletter
Директор «Русатом оверсиз» Евгений Пакерманов убежден, что энергетические источники должны быть гибкими:
«Технологический прогресс подготовил почву для надежных и гибких источников энергии. Вопрос не в переходе на источники возобновляемой энергии или ядерной энергии, а в том, как вместе развивать эти два направления, чтобы получить экологически чистую энергию. Я уверен, что гидроэнергетика, солнечная и ветровая энергетика могут функционировать совместно с атомной, что станет будущим всемирного экологического и чистого энергобаланса».
Фото: Медиамакс
Генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Агнета Ризинг утверждает, что атомная энергия является одним из самых безопасных источников.
«Говоря о безопасности, мы часто забываем, что атомная энергия также является надежным источником, который одновременно способствует экономическому развитию и сохранению окружающей среды. Число экологов-сторонников ядерной энергии продолжает расти. В этой сфере задействованы лучшие специалисты и технологии, и я удивляюсь, почему люди утверждают, что она небезопасна. На самом деле, в ценовом плане атомная энергетика также обеспечивает лучшие результаты, и в среднем самой дешевой энергией является именно атомная».
Фото: Белта
Цифровое будущее системы управления атомными станциями
Цифровые технологии не обходят сферу ядерной энергии, которая считается консервативной. Заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков сравнивает систему управления атомными станциями с нервной системой человека, отмечая, что она обеспечивает «здоровье» атомной станции.
Ввиду развития цифровых технологий, по его мнению, возникает необходимость перейти к новым системам управления, которые со временем приобретают все большую значимость. Он говорит, что использование компьютеров, микропроцессоров и других устройств обеспечивает надежную, безопасную и эффективную работу атомной станции.
Фото: Медиамакс
В то же время, новые цифровые системы порождают и новые трудности. Необходимо разработать методику, чтобы системы соответствовали всем требованиям и обеспечивали функциональность атомной станции.
«Сейчас тестируется множество инновационных реакторов, и можно представить, что однажды появятся атомные станции, которые будут работать без присутствия операторов. Это еще раз подтверждает важность правильного планирования систем управления. Тем не менее, атомная сфера останется достаточно консервативной, одновременно перенимая все тенденции. Мы должны изучить цифровые технологии и убедиться, что они достаточно развиты для применения в атомной сфере»,- сказал Михаил Чудаков.
Фото: Белта
Перспективы Армянской атомной электростанции
Армянская атомная электростанция (ААЭС) также пытается идти в ногу со временем. Главный вопрос, связанный с безопасностью, решается благодаря модернизации действующего энергоблока, в результате чего по техническим параметрам его можно будет эксплуатировать еще 20-25 лет.
По словам генерального директора ААЭС Мовсеса Варданяна, до конца 2018 года будут запущены 3-й и 4-й турбоагрегаты.
Бюджет программы модернизации ААЭС, реализуемой в сотрудничестве с «Росатом Сервис», составляет $ 300 млн. По словам Мовсеса Варданяна, кроме экономической составляющей, программа содержит также компоненты модернизации систем безопасности и управления, а также оценки ресурсов.
Генеральный директор «Росатом Сервис» Евгений Сальков доволен взаимодействием с армянской стороной: «Все вопросы обсуждаются, нет никаких противоречий, решения принимаются в конструктивной атмосфере».
Фото: Медиамакс
По оценке генерального директора компании «Айатом», доктора технических наук Ваграма Петросяна, после продления жизни действующего энергоблока ААЭС проблем со специалистами не будет.
«Научный потенциал велик. В Армении есть Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных станций. Атомная энергетика – сфера, которая включает разные научные направления - физику, программирование, химию, технологию и т.д. В этой сфере проблема заключается в отсутствии финансирования, из-за чего молодые кадры не занимаются атомной энергетикой или переезжают в другие страны, поэтому подход государства должен измениться»,- говорит он.
Мари Тарьян
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