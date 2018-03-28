Армения в моих глазах

Медиамакс и колледж UWC Dilijan начинают совместный проект, в рамках которого будут представлять истории студентов из разных стран о Дилижане и жизни в Армении.
Бора, Турция, UWC Дилижан ’17
Бора окончил UWC Дилижан в мае 2017 года. Сейчас он изучает компьютерные технологии в Университете Эдинбурга. Он считает, что в современном мире компьютеры - важный инструмент с точки зрения экономики и обучения. Одним из планов Боры на будущее является создание открытой платформы, которая будет уважать право людей на частную жизнь и базовые права человека.
Два года назад, будучи гражданином Турции, и принял решение обучаться за границей и переехал в Армению. Сейчас, по прошествии нескольких лет, живя и учась в Эдинбурге, я начинаю осознавать, как близка была мне Армения все это время. Конечно, речь не столько о географической близости наших стран, сколько о культурах наших народов. Я бы мог долго говорить о схожести наших традиций: внутрисемейных отношений или роли религии в обществе, мог бы также рассказать о поразительном сходстве турецкой и армянской кухни, но все это было бы слишком банально, и рассказать мне хочется о другом.
Многие философы полагают, что настоящая свобода это - чистый лист, полная независимость действий и отсутствие рамок. За два года, проведенные в Армении, эта страна произвела на меня впечатление именно такого чистого листа. Люди тут зависимы от государства в гораздо меньшей степени, чем в других странах. Это объединяет жителей Армении и является краеугольным камнем сильнейших семейных традиций в этой стране.
Я хорошо помню, как одна женщина с гордостью рассказывала мне, что в ее стране практически невозможно встретить бездомного человека, потому что никто не позволит члену свое семьи оказаться на улице. Сейчас, живя в Европе, и видя иную социальную структуру, которая не предполагает вовлечение семьи в решение подобных проблем, я начинаю осознавать, какую огромную роль играют семейные связи в Армении по сравнению со многими другими странами. Всеохватывающая институционализация приносит в общество инертность и ставит под сомнение основы семейных ценностей, традиция которых сохранена в древней армянской культуре.
Фото: из личного архива
Каждый аспект развитого государства, кажущийся со стороны исключительно полезным для людей, приносит в общество и инертность, замедляя развитие. Армяне вынуждены бороться со многими проблемами, и это наполняет их жизнь истинным смыслом.
Мой дедушка, заботившийся о своей жене и растивший четырех детей, все из которых получили высшее образование, не думал о смысле жизни. Для него этим смыслом была его семья. Каждодневное решение проблем и борьба со всеми невзгодами наполнили его жизнь смыслом. Мы гордимся нашими родителями, которым удалось сделать на один шаг больше наших бабушек и дедушек. Ту же гордость я увидел в глазах людей, которых повстречал, живя и учась в Армении. Гордость за предков, переживших геноцид и построивших государство для своих детей и правнуков.
В то же время, депрессия является характерной проблемой для жителей многих развитых стран. Она происходит из необходимости поиска иллюзорного смысла жизни, не имея по настоящему важной цели, такой, как забота о родных и близких.
Я верю, что истинная красота наших стран кроется в борьбе за более мирное и человечное существование.
Перевод с английского: Евгений, Россия, UWC Дилижан ’19
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