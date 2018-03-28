Армения в моих глазах

Медиамакс и колледж UWC Dilijan начинают совместный проект, в рамках которого будут представлять истории студентов из разных стран о Дилижане и жизни в Армении.



Бора, Турция, UWC Дилижан ’17



Бора окончил UWC Дилижан в мае 2017 года. Сейчас он изучает компьютерные технологии в Университете Эдинбурга. Он считает, что в современном мире компьютеры - важный инструмент с точки зрения экономики и обучения. Одним из планов Боры на будущее является создание открытой платформы, которая будет уважать право людей на частную жизнь и базовые права человека.



Два года назад, будучи гражданином Турции, и принял решение обучаться за границей и переехал в Армению. Сейчас, по прошествии нескольких лет, живя и учась в Эдинбурге, я начинаю осознавать, как близка была мне Армения все это время. Конечно, речь не столько о географической близости наших стран, сколько о культурах наших народов. Я бы мог долго говорить о схожести наших традиций: внутрисемейных отношений или роли религии в обществе, мог бы также рассказать о поразительном сходстве турецкой и армянской кухни, но все это было бы слишком банально, и рассказать мне хочется о другом.



Многие философы полагают, что настоящая свобода это - чистый лист, полная независимость действий и отсутствие рамок. За два года, проведенные в Армении, эта страна произвела на меня впечатление именно такого чистого листа. Люди тут зависимы от государства в гораздо меньшей степени, чем в других странах. Это объединяет жителей Армении и является краеугольным камнем сильнейших семейных традиций в этой стране.



Я хорошо помню, как одна женщина с гордостью рассказывала мне, что в ее стране практически невозможно встретить бездомного человека, потому что никто не позволит члену свое семьи оказаться на улице. Сейчас, живя в Европе, и видя иную социальную структуру, которая не предполагает вовлечение семьи в решение подобных проблем, я начинаю осознавать, какую огромную роль играют семейные связи в Армении по сравнению со многими другими странами. Всеохватывающая институционализация приносит в общество инертность и ставит под сомнение основы семейных ценностей, традиция которых сохранена в древней армянской культуре.



Бора на одном из мероприятий UWC Dilijan Фото: из личного архива