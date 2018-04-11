Моя новая армянская семья

В совместном проекте «Дилижан на карте мира» Медиамакс и колледж UWC Dilijan представляют истории студентов из разных стран о Дилижане и жизни в Армении.



Нур, Ливан, UWC Дилижан ’18



Нур – студент- второкурсник UWC Дилижан. Он родом из Судана, но из-за гражданской войны в стране ему и его семье пришлось оставить страну. После нескольких лет переездов из страны в страну, они обосновались в Ливане. В качестве одной из своих CAS активностей Нур выбрал «Трансформацию через теннис»: здесь он учился играть в теннис вместе с детьми из неблагополучных семей Дилижана и окрестных сел. Он также с удовольствием учит местных детей рисованию.



Первый раз я провел каникулы в Армении со своими друзьями из Непала, Малави и Таиланда в городе Алаверди. Когда мы приехали туда, нас встретила мама семейства и ее сын, Тарон, который немного говорил по-английски и стал нашим переводчиком. Помню, я поздоровался с ними а армянском и пожелал веселого Нового Года. Во время обеда я выучил названия армянских блюд и понял, что ключевым элементом армянской кухни является мясо.



Отец семейства Грант повез нас по окрестным селам, в Ахпат и Санаин. Мы видели много монастырей, церквей с впечатляющей архитектурой. Пол в одной из церквей был покрыт отверстиями, и, согласно поверию, если сможешь пройти по нему, не споткнувшись, твое желание сбудется. Уже не помню - какое желание я тогда загадал, но помню, что удачно миновал все отверстия.



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По окончании первого года учебы в UWC Дилижан, я думал провести летние каникулы дома в Ливане. Подал заявку на визу, и ждал ответа, когда узнал, что моя семья из Алаверди снова согласилась принять меня. Я встретил своих старых друзей, Лилит и Тарона, которые встретили меня с широкой улыбкой. Я ходил по дому и чувствовал, будто это мой родной дом. Хотя к тому времени я стал вегетарианцем, это не стало проблемой для моей дорогой Лилит, которая готовила мне наивкуснейшие вегетарианские блюда. Когда мне отказали в визе, я очень расстроился, и только благодаря своей семье не поддался унынию. Уж не знаю, каким чудом им это удалось, но они сумели подбодрить меня и вернуть мне улыбку - за семейной игрой в шахматы или в карты. В Санаине я познакомился с родственниками Гранта; они держали животных и занимались земледелием.



Я прогулялся по окрестностям, забравшись на вершину утеса, я огляделся вокруг: пейзаж был просто прекрасен. Весь мир буквально раскинулся передо мной, я чувствовал себя первооткрывателем.



Гарик и Тарон показали мне чудесное место возле заброшенного дома, где нашли горелку, и приготовили кофе. К нам присоединился старший брат Тарона, Гриша, и мы сидели на скамейке, пили кофе и я представлял, какая бы меня ждала жизнь, если бы я жил в подобном месте, окруженным природой - не была бы моя жизнь проще и спокойнее? Перед отъездом в Дилижан, Лилит сказала мне, что я ей как сын, и что теперь её дом – это мой дом, и я могу навещать её, когда угодно. Она даже пригласила меня приехать отпраздновать свой день рождения. Я не смог поехать туда на свой день рождения, но семья Лилит сама приехала ко мне в школу. Цветными карандашами Тарон написал мне поздравление на листе бумаги, этот постер до сих пор висит над моей кроватью. Они купили мне шоколад и подарили шарф; думая об этом, я задаюсь вопросом: «Действительно ли я всего этого заслуживаю?».



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Нур с товарищем Фото: UWC Dilijan College