371 просмотров

Трамп назвал Иран «террористическим государством номер один»


Дональд Трамп
Дональд Трамп

Фото: REUTERS


Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал Иран «террористическим государством номер один», которое снабжает «всех подряд» деньгами и оружием.

Президент США сказал также, что считает соглашение по иранской ядерной программе «самой плохой сделкой», которую он когда-либо видел.

Дональд Трамп заявил, что после подписания соглашения Иран утратил уважение к США, «потому что они не могут поверить, что кто-то мог быть настолько глуп, чтобы согласиться на такую сделку». При этом Трамп не исключил выхода США из данного соглашения.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Февраль 6, 2017 12:15
Давид Тоноян возглавил МЧС Армении

В мире | Февраль 6, 2017 09:20
Трамп назвал Иран «террористическим государством номер один»

Политика | Февраль 3, 2017 16:54
ЕС поддержит «амбициозные реформы» армянского премьера
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017