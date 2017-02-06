Трамп назвал Иран «террористическим государством номер один»

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал Иран «террористическим государством номер один», которое снабжает «всех подряд» деньгами и оружием.

Президент США сказал также, что считает соглашение по иранской ядерной программе «самой плохой сделкой», которую он когда-либо видел.



Дональд Трамп заявил, что после подписания соглашения Иран утратил уважение к США, «потому что они не могут поверить, что кто-то мог быть настолько глуп, чтобы согласиться на такую сделку». При этом Трамп не исключил выхода США из данного соглашения.



