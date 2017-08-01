Последний немецкий самолет покинул базу Инджирлик в Турции

Ереван /Медиамакс/. Последний немецкий самолет-разведчик Tornado покинул авиабазу Инджирлик в Турции.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя минобороны Германии.
Последний из пяти Tornado, которые были ранее размещены в Турции, приземлился на авиабазе в Германии.
Бундестаг 21 июня одобрил вывод военнослужащих Бундесвера и передислокацию самолетов с базы Инджирлик и переброске их в Иорданию. Это было связано с отказом Анкары пускать на базу германских парламентариев.
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