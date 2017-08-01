191 просмотров

Последний немецкий самолет покинул базу Инджирлик в Турции


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Последний немецкий самолет-разведчик Tornado покинул авиабазу Инджирлик в Турции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя минобороны Германии.

Последний из пяти Tornado, которые были ранее размещены в Турции, приземлился на авиабазе в Германии.

Бундестаг 21 июня одобрил вывод военнослужащих Бундесвера и передислокацию самолетов с базы Инджирлик и переброске их в Иорданию. Это было связано с отказом Анкары пускать на базу германских парламентариев.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

В мире | Август 1, 2017 09:07
Последний немецкий самолет покинул базу Инджирлик в Турции

Внешняя политика | Июль 29, 2017 09:31
Израильский политик предлагает признать Геноцид армян

Внешняя политика | Июль 28, 2017 17:26
Ереван сохранит высокий уровень сотрудничества с ОБСЕ
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017