Меркель назвала «невероятными» заявления Эрдогана

Ереван/Медиамакс/. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала «совершенно невероятными» недавние заявления президента Турции Реджепа Эрдогана.

Как сообщает ТАСС, глава Германии сказала об этом в воскресенье телеканалу RTL.



На прошлой неделе Эрдоган призвал проживающих в Германии турков не голосовать за ведущие политические партии на выборах в Бундестаг, поскольку они, по его мнению, враждебно настроены по отношению к Анкаре.



«Я призываю всех отдать свой голос в свободной стране», - сказала канцлер. Она подчеркнула, что в связи с курсом турецкого правительства Германия «значительно изменила свою политику в отношении Турции».



Призыв Эрдогана прокомментировал и глава австрийского МИД Себастьян Курц. Он заявил, что Австрия не потерпит вмешательства Эрдогана и его министров в свои внутренние дела.



«Постоянное вмешательство Эрдогана во внутренние дела других государств, а это происходит не только в Германии, я совершенно ясно отвергаю», - сказал глава МИД Австрии в интервью немецкой газете Welt am Sonntag. По его мнению, Эрдоган «пытается использовать граждан турецкого происхождения, в особенности в ФРГ и Австрии, поляризует и переносит конфликты из Турции в ЕС».