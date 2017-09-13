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Габриэль обвинил Эрдогана в создании из Германии «образа врага»


Зигмар Габриэль
Зигмар Габриэль

Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган обостряет отношения с Германией, чтобы отвлечь от проблем во внутренней политике своей страны.

Как сообщает ТАСС, политик сказал об этом в интервью газете Nordwest Zeitung.

«Эрдоган использует Германию в качестве внешнего врага, чтобы отвлечь от внутренних разногласий. Мы не должны ему подыгрывать», - считает он.

По словам Габриэля, власти ФРГ долгое время «мягко реагировали» на выпады со стороны Анкары.

В августе Зигмар Габриэль предложил президенту Турции самому выступить с инициативой о прекращении переговоров о вступлении в ЕС.

Ранее, в июле 2017 года глава МИД Германии заявил, что Берлин решил пересмотреть свою политику в отношении Анкары, в том числе - инвестиционное сотрудничество.

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