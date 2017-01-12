В Ереване будет разработана новая маршрутная сеть

Ереван /Медиамакс/. Заместитель мэра Еревана Ваге Никоян встретился сегодня с директором консалтинговой компании «Даблю Уай Джи Интернэшнл Лимитед» Ричардом Барлеем в связи с формированием новой маршрутной сети.

Согласно сообщению мэрии Еревана, в соответствии с договором, заключенным с компанией, будет разработана новая маршрутная сеть, а также интегрированная система тарифов и билетов.



«Действующая транспортная система неэффективна, и результаты процесса, стартовавшего около двух лет назад, к сожалению, не удовлетворительны. Мы надеемся, что с помощью нового консультанта изменения перейдут в практическую плоскость, и в первую очередь они должны начаться с технической разработки новой маршрутной сети»,- сказал Ваге Никоян.



По его словам, мэрия идет на системные изменения и ожидает получить эффективную сеть, которая будет основана на детальных исследованиях. По возможности будут исключены дублирующиеся маршруты.



«Кроме того, важно сформировать максимально эффективную новую маршрутную сеть, соответствующую международным стандартам, при этом причинив минимум неудобств населению»,- подчеркнул Ваге Никоян.



Ричард Барлей отметил, что компания в ближайшие месяцы составит предварительное предложение по маршрутной сети.



По инициативе ереванской мэрии будет сформирована межведомственная комиссия. Разработанные компанией предложения будут выставляться также на общественные обсуждения.



На встрече присутствовали также представители субконсультантов – ЗАО «Америа» и «Фимошнс».