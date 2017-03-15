Малхас, Форш и четверо других музыкантов расскажут о Ереване в новом фильме

Ереван/Медиамакс/. 4 апреля в Москве состоится премьера документального фильма Татьяны Данильянц о Ереване «Шесть музыкантов на фоне города».

Как сообщает Expert Online, о Ереване рассказывают мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян, лидер группы Armenian Navy Band Арто Тунчбояджян, композитор и певица Лилит Пипоян, джазмен Левон Малхасян, композитор, мастер игры на таре Микаэл Восканян и певец Форш.



«Сначала я предполагала, что получится короткий фильм о Форше, но потом я поняла, что фильм расскажет о Ереване глазами шести музыкантов», - сказала Татьяна Данильянц.



По словам режиссера, у нее получился авторский фильм, в основу которого она положила собственное представление о Ереване.



«Мне кажется, мы смогли найти нужные углы и ракурсы для съемки. Я искала то, что другие еще не видели. Мне важно, чтобы этот фильм увидели многие, чтобы зритель познакомился с символами Еревана, с тем, что дорого каждому ереванцу», - сказала Татьяна Данильянц.



Фильм создан при поддержке Фонда развития и поддержки арменоведческих исследований «АНИВ».



Прокат фильма начнется в кинотеатрах России с 6 апреля.