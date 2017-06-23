Появится эл. платформа для обсуждений реформы транспорта в Ереване

Ереван /Медиамакс/. В июле начнет действовать электронная платформа, посредством которой граждане смогут принять участие в обсуждении реформ общественного транспорта Еревана.

На совещании во главе с заместителем мэра Еревана Ваге Никояном директор ЗАО «Центр технологий управления Еревана» Саргис Манукян заявил, что электронная платформа предоставит жителям столицы возможность участвовать в процессе параллельно с общественными обсуждениями.



На совещании обсуждались замечания профессиональной группы о предыдущем отчете организации-консультанта, были представлены предложения по процедуре создания новой автобусной маршрутной сети, интегрированного тарифа и билетной системы.



Первое заседание рабочей группы по реформе общественного транспорта Еревана состоялось 20 апреля текущего года.



По поручению мэрии Еревана проект «Новая автобусная маршрутная сеть, интегрированный тариф и билетная система» осуществляется британской компанией WYG International совместно с ЗАО «Америа».