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Появится эл. платформа для обсуждений реформы транспорта в Ереване


Фото: Пресс-служба мэрии Еревана


Ереван /Медиамакс/. В июле начнет действовать электронная платформа, посредством которой граждане смогут принять участие в обсуждении реформ общественного транспорта Еревана.

На совещании во главе с заместителем мэра Еревана Ваге Никояном директор ЗАО «Центр технологий управления Еревана» Саргис Манукян заявил, что электронная платформа предоставит жителям столицы возможность участвовать в процессе параллельно с общественными обсуждениями.

На совещании обсуждались замечания профессиональной группы о предыдущем отчете организации-консультанта, были представлены предложения по процедуре создания новой автобусной маршрутной сети, интегрированного тарифа и билетной системы.

Первое заседание рабочей группы по реформе общественного транспорта Еревана состоялось 20 апреля текущего года.

По поручению мэрии Еревана проект «Новая автобусная маршрутная сеть, интегрированный тариф и билетная система» осуществляется британской компанией WYG International совместно с ЗАО «Америа».

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