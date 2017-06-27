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Исторические здания Еревана получат рекламные паспорта


«Дом энергетиков» в Ереване
«Дом энергетиков» в Ереване

Фото: Д. Смирнов


Ереван/Медиамакс/. Департамент внешнего оформления и рекламы аппарата мэрии Еревана включил в пятилетний план развития работы по составлению рекламных паспортов зданий, имеющих культурно-историческое значение.

Об этом сегодня доложили на состоявшемся в мэрии очередном рабочем совещании.
   
Рекламный паспорт предполагает предварительное установление места, размеров и вида рекламы на здании.

В ближайшее время будут подготовлены рекламные паспорта 60 зданий.

На прошлой неделе были инвентаризированы и демонтированы те рекламные носители, которые мешали визуальному восприятию закрепленных на зданиях мемориальных досок.

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