Исторические здания Еревана получат рекламные паспорта

Ереван/Медиамакс/. Департамент внешнего оформления и рекламы аппарата мэрии Еревана включил в пятилетний план развития работы по составлению рекламных паспортов зданий, имеющих культурно-историческое значение.
Об этом сегодня доложили на состоявшемся в мэрии очередном рабочем совещании.
Рекламный паспорт предполагает предварительное установление места, размеров и вида рекламы на здании.
В ближайшее время будут подготовлены рекламные паспорта 60 зданий.
На прошлой неделе были инвентаризированы и демонтированы те рекламные носители, которые мешали визуальному восприятию закрепленных на зданиях мемориальных досок.
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