Исторические здания Еревана получат рекламные паспорта

Ереван/Медиамакс/. Департамент внешнего оформления и рекламы аппарата мэрии Еревана включил в пятилетний план развития работы по составлению рекламных паспортов зданий, имеющих культурно-историческое значение.

Об этом сегодня доложили на состоявшемся в мэрии очередном рабочем совещании.



Рекламный паспорт предполагает предварительное установление места, размеров и вида рекламы на здании.



В ближайшее время будут подготовлены рекламные паспорта 60 зданий.



На прошлой неделе были инвентаризированы и демонтированы те рекламные носители, которые мешали визуальному восприятию закрепленных на зданиях мемориальных досок.