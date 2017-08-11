Запущена электронная платформа реформ в сфере транспорта Еревана

Ереван /Медиамакс/. Элетронная платформа общественного взаимодействия по реформам в сфере общественного транспорта Еревана сегодня официально запущена.



По словам заместителя мэра Ваге Никояна, создание платформы нацелено на вовлечение различных общественных групп в процесс реформ и для их участия в процессе принятия решений.



Сайт дает возможность участвовать в онлайн обсуждениях, голосованиях, а также вносить предложения и выражать позицию.



«Реформы в сфере транспорта являются беспрецедентным явлением в Армении, требующим детального исследования по всем направлениям. Осведомленность и участие граждан в этом процессе для нас крайне важны. У нас нет права на ошибку, иначе вся транспортная система может быть парализована»,- заявил вице-мэр.



Ваге Никоян также сообщил, что консалтинговая компания представит окончательный вариант новой маршрутной сети в сентябре текущего года.



«Если мы одобрим его, то приблизительно за месяц у нас будет окончательная картина, и уже тогда будут ясны плата за проезд, количество автобусов и т.д.»,- отметил он.



Руководитель «Инвестиционной программы устойчивого городского развития» Нора Мартиросян отметила, что помимо официального сайта в социальных сетях будут действовать активные страницы, с помощью которых у общественности появится возможность быть активно вовлеченным в процесс.



Медиамакс отмечает, что программу «Новая автобусная транспортная сеть, интегрированный тариф и билетная система» по инициативе мэрии Еревана осуществляет британская компания WYG International совместно с ЗАО «Армения».