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Запущена электронная платформа реформ в сфере транспорта Еревана


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Элетронная платформа общественного взаимодействия по реформам в сфере общественного транспорта Еревана сегодня официально запущена.

По словам заместителя мэра Ваге Никояна, создание платформы нацелено на вовлечение различных общественных групп в процесс реформ и для их участия в процессе принятия решений.

Сайт дает возможность участвовать в онлайн обсуждениях, голосованиях, а также вносить предложения и выражать позицию.

«Реформы в сфере транспорта являются беспрецедентным явлением в Армении, требующим детального исследования по всем направлениям. Осведомленность и участие граждан в этом процессе для нас крайне важны. У нас нет права на ошибку, иначе вся транспортная система может быть парализована»,- заявил вице-мэр.

Ваге Никоян также сообщил, что консалтинговая компания представит окончательный вариант новой маршрутной сети в сентябре текущего года.

«Если мы одобрим его, то приблизительно за месяц у нас будет окончательная картина, и уже тогда будут ясны плата за проезд, количество автобусов и т.д.»,- отметил он.

Руководитель «Инвестиционной программы устойчивого городского развития» Нора Мартиросян отметила, что помимо официального сайта в социальных сетях будут действовать активные страницы, с помощью которых у общественности появится возможность быть активно вовлеченным в процесс.

Медиамакс отмечает, что программу «Новая автобусная транспортная сеть, интегрированный тариф и билетная система» по инициативе мэрии Еревана осуществляет британская компания WYG International совместно с ЗАО «Армения».

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