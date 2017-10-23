В Ереване будет реализована программа «Умный город»

Ереван /Медиамакс/ Мэрия Еревана, компания ВиваСелл-МТС и Союз работодателей информационно-коммуникационных технологий заключили сегодня меморандум о сотрудничестве, в рамках которого окажут содействие реализации стратегической программе «Ереван – умный город».

Мэрия Еревана организует краткосрочные и долгосрочные мероприятия, которые будут способствовать разработке инновационных решений для всех проблем, имеющихся в сфере управления городским хозяйством, и обеспечения повседневной жизнедеятельности.



ВиваСелл-МТС посредством своей программы социальных инвестиций будет содействовать реализации предусмотренных программой совместных проектов, которые посредством создания инфраструктур, основанных на инновационных решениях, будут способствовать дальнейшему развитию Еревана.



«Современный город невозможно представить без инфраструктуры, основанной на современных технологических решениях. Сложно переоценить роль информационных и коммуникационных технологий в деле развития городского хозяйства. Эти технологии должны служить жителям города, обеспечивая максимально удобные условия»,- отметил генеральный директор компании ВиваСелл-МТС Ральф Йирикян.



Союз работодателей информационных и телекоммуникационных технологий, в свою очередь, выразил готовность принять участие в разработке и реализации программы.