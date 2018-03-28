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Яндекс начал «измерять» пробки в Ереване


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Яндекс начал оценивать загруженность улиц Еревана по 10-балльной шкале.

В Навигаторе и Яндекс.Картах появился светофор, который оценивает общее состояние дорог.

При 0-3 баллах дороги свободны, при 4-6 баллах движение загружено, а в случае 7-10 баллов есть серьезные пробки.

Перед запуском системы 10-балльной оценки пробок Яндекс изучил, как меняется ситуация на улицах Еревана.

В рабочие дни пробки в городе начинают резко расти с 07:00. Приблизительно к 08:30 в утренний час пик загруженность дорог достигает 5-6 баллов. Затем движение на улицах становится свободнее, однако в 12:30 пробки снова достигают утреннего часа пика.

Самое сложное время для водителей - 17:30-18:40, когда пробки достигают 7-8 баллов.

По количеству пробок будние дни в Ереване почти не отличаются друг от друга, а в выходные утром и вечером пробок не бывает. Однако по субботам в 11:30-19:00 пробки достигают  4-5 баллов.

По воскресеньям дороги бывают относительно свободны, и светофор Яндекс.Пробок редко показывает больше трех баллов.

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