Большой детский праздник с кроликом без страховки

Нас с Сашей пригласили на день рождения к Марку.



Марку повезло. Его прадедушка Артавазд уехал из Еревана учиться в Одессу, встретил Люсю, и в результате этого союза Марк уже два года живёт в семье с большим количеством творческих родственников с прекрасным чувством юмора.



Жизнь Марка полна приключений.



Бабушка Лика обожает внука и недавно подарила ему кролика. Крупного, ушастого, с домиком, паспортом и прививками.



Кролики полезны для развития у детей чувства ответственности, заботы о других и ещё они тактильно приятны. В честь собаки Коми, Марк назвал кролика Гами.



Пока судьба Гами не ясна.



Защитница животных и пацифистка Лика хватается за сердце, когда мимо неё со свистом пролетает детская тележка, в которой болтается кролик без страховки. Гами ещё не нашёл дома укромные уголки, где можно пережидать приступы детской любви. Если дальше так продолжится, то он вернётся обратно в зоомагазин.



Мама у Марчика очень творческая и талантливая, снимает кино и каждый месяц устраивает детские праздники. Поскольку двухлетний рубеж - это серьёзно, его мама Марка готовила в течение недели.



К тому моменту, когда мы приехали на дачу, по территории бегали и не поддавались подсчету дети от 2 до 12 лет. Некоторые были в костюмах Fire Crew. Под абрикосами была припаркована пожарная машина из картона с синими пластиковыми стаканчиками-мигалками.



Бассейн в центре «патио» пестрел надписями разноцветными мелками happy birthday и, почему-то, Messi.



Именинник ходил с опрокинутым от счастья лицом. На свежеподаренный экскаватор отреагировать не успел, пакет из рук у меня резво выхватили гости постарше, правда, они потом издалека показали Марчику его подарок.



К своим 7 месяцам Саша думал, что уже знает жизнь. Оценив масштаб праздника в полный рост, Саша понял, что его ждёт еще много сюрпризов, принял участие в групповой фотографии и решил переждать активные игры на руках и в коляске.



О нас тут же начала заботиться прабабушка Люся. Люсино отношение к матерям характеризуется одной фразой: «кто доверил ей ребёнка?».



«Маша, почему ты ничего не ешь! Ты обедала? Скажи, что ты ела. Накинь на дитё одеяло и надень шапочку, дитё замерзнет». И ничего, что на улице 25 градусов, а я вполне могу следить за своим рационом.



Оказавшись впервые на мероприятии с большим количеством детей, я и не знала, что меня, как и Сашу, будут ждать открытия.



Когда большинство детей организованно развлекалось на площадке, вновь прибывшая четырёхлетняя гостья неожиданно поперхнулась шашлыком и начала подхрипывать. Гости рванули с мест, мама девочки впала в ступор, я вместе с ней. Спас ситуацию дядя Марчика, сотрудник МЧС, он быстро по инструкции потряс ребёнка, шашлык проскочил, девочка задышала. Я решила перечитать Комаровского про поведение родителей в таких ситуациях.



Прабабушка Люся выдержала недолгую паузу и в честь счастливого спасения рассказала о похожем случае, который произошёл в Одессе, когда вся семья чистила грецкие орехи и одна девочка подавилась.



Потом именинник метко бросил пистолет в бассейн. Бассейн после зимы ещё не наполнили и он сиротливо зиял каким-то хоз. инвентарем. Марк закручинился и полез животом на бортик. Отважный папа двоих детей прыжком оказался у бассейна и перехватил ребёнка. Пистолет достали шваброй.



У меня уже начал дёргаться глаз. Бабушка Марка опрокинула рюмку водки, закусив «матахом».



После были подвижные игры на траве, по причине малолетства Саша в них участия не принимал, а отряд пожарных активно ел баранки на скорость. Лика причитала, что ее дочь купила какие-то сухие бублики и дети не могут их прожевать. Со словами: «Мирка, что ж ты мне не родная что ли?», Лика дала фору старшей внучке, незаметно придерживая бублик.



Заключительным актом празднования был огромный противопожарный торт. Детей разбирали в сонном состоянии. Творческая мама Марчика уже размышляла, какую бы нетленку придумать на следущий год. Сошлись на «Звездных воинах».



Нас провожала бабушка Марка. На её тёмных брюках отчётливо читалась надпись Messi. Она была почти в слезах от счастья, что праздник заканчивается, все дети пересчитаны и благополучно отправлены домой.



Главное, чтобы судьба Гами благополучно сложилась, уж очень у него были грустные глаза, когда мы уезжали.



Мария Соболева – основатель бренда B’arev Honey.



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