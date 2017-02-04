Нужна ли репатриация Армении и армянам?

Армения сегодня сродни Аральскому морю: там усыхает водная поверхность, у нас – население. В чем-то сходны и причины: объем оттоков (там - воды, здесь - населения) превышает объем притоков. Похожи и рецепты решения проблемы: притоков должно быть больше, чем оттоков. В нашем случае таких притоков несколько: рост рождаемости, сокращение числа выезжающих в другие страны на постоянное жительство и возвращение армян на историческую родину. Хотя бы армян.



Конечно, было бы неплохо обеспечить прирост населения и за счет граждан иной национальности. Но на этот раз воздержусь от аргументов в пользу такого “притока”. Дабы пока не нарушать благостную уверенность большинства населения, что иметь этническую однородность в 98 процентов – это и есть настоящее “национальное государство”, а не национальное гетто со всеми вытекающими последствиями.



В общем, на этот раз остановимся только на одном из вышеперечисленных “притоков”, возможность и необходимость которой менее всего дискутируется в публичной сфере. Так вот у меня вопрос: нужна ли Армении репатриация? То есть, выражаясь юридическим языком, возвращение в страну гражданства, постоянного проживания или происхождения тех армян и их потомков, которые в силу различных обстоятельств оказались на территории других государств. “Ну как же не нужна! - воскликнет возмущеный читатель, - ведь все знают, что Армения пустеет со всеми вытекающими отсюда ужасными последствиями”.



Но я бы не спешил с ответом. Давайте сначала отбросим причитания в медиа и соцсетях по поводу угрожающей демографической ситуации, скрупулезные подсчеты отрицательного сальдо прибывающих-отбывающих через аэропорт “Звартноц” наших сограждан. Давайте учтем, что периодические обращения политиков к этой теме всего лишь один из компонентов имиджа “откликающегося на нужды народа и государства” деятеля. И что остается в сухом остатке, кроме эмоциональных восклицаний? Ни-че-го…



Потому что осознание “нужности” репатриации заключается не в бесконечном повторении мантр “о катастрофических последствих исхода армян”, а в действиях, предложениях и программах, способных решить эту сложнейшую проблему. А их не было и нет.



Поэтому, осмелюсь предположить, что репатриация армян не нужна никому: ни властям, ни оппозиции, ни партиям, ни бизнес-элите, ни Церкви, ни гражданам Армении, ни зарубежным армянским общинам, фондам, земляческим организациям. Ибо нет такого вопроса в повестке вышеперечисленных составляющих так называемого “армянского мира”. Ни общественность, ни власть, ни политики, ни диаспоральные организации – никто до сей поры не удосужился выработать и предложить какую-либо концепцию (пусть даже “сырую”, невнятную, возможно даже невыполнимую), стратегию возвращения армян. Замалчивается эта проблема в предвыборных программах партий, не говорят о ней в воскресных проповедях в разбросанных по всем пяти континентам армянских церквях.



“Но разве кто-либо высказывался против возвращения?”, - опять же воскликнет негодующий читатель. Ну, разумеется, нет, это было бы в высшей степени моветоном. Никто ведь, к примеру, не выступает в защиту коррупции и взяточничества, а оные продолжают свое победное шествие в нашей стране. Так и с репатриацией: все, на словах – “за” и никто – “против”. А в реальности - на миллион покинувших Армению за годы независимости всего тысяч двадцать переехавших на историческую родину наших соплеменников.



Почему же так получается? Да потому, что “ненужность” возвращения подпитывается в армянском обществе “разлитыми” по всем медиа-площадкам потрясающими story про армян, уехавших из страны и сделавших на чужбине головокружительную карьеру в бизнесе, искусстве, политике, обеспечивших своим детям блестящее образование и безмятежное будущее. “Ненужность” аргументируется девятизначными цифрами денежных трансферов в Армению. “Ненужность” оправдывается высокими цифрами безработицы в стране. “Ненужность” закрепили в новой Конституции зачастую непреодолимыми цензами на занятие зарубежными армянами должностей в законодательной и исполнительной властях. “Ненужность” четко прослеживается в деятельности неправительственных организаций: десятки, если не сотни НКО и фондов в Армении защищают свободу слова и демократию, склоняют сограждан к евразийскому или евроатлантическому выбору, помогают социально обездоленным людям и бездомным собакам, создают “лифты” для талантливых детей и прочее. И все это правильно и благородно. Но на слуху лишь одна организация, занимающаяся проблемами возвращения армян и их обустройства - это потрясающая “Repat Armenia”, которая, впрочем, выпадает из тренда полного игнорирования важнейшей для развития страны проблемы. “Ненужность” навевают тягостные воспоминания о репатриации 1946-1948 гг., когда тысячи возвратившихся армян были сосланы в Алтайский край.



“Ненужность” репатриации просматривается и в деятельности диаспоральных организаций. В Диаспоре, к примеру, десятки солидных организаций занимаются вопросами Айдата, и ни одна – вопросами возвращения армян. Продолжать сей список не стоит.



Почему же этот вопрос выпадает из повестки дня самых разных институтов “глобального армянства”? Причин, полагаю, много, о которых не раз говорилось. Но мне кажется также и потому (о чем не говорится), что чем меньше армян в Перми, Фрезно или Марселе – тем меньше денежных трансферов на родину. Чем больше поток переезжающих в Армению, тем меньше там там остается Азнавуров, Тангянов, Сароянов, Кркорянов, Варданянов, мэров Альфорвиля или Глендейла, солистов Метрополитен-Опера армянской национальности. Тем меньше демонстрантов выходят с протестами к посольствам и консульствам Турции в Париже или Лос-Анджелесе. Тем меньше прихожан (а значит и пожертвований и проданных свечек) у армянских епархий Буэнос-Айреса и Москвы. Одним словом, чем меньше армян за рубежом, тем меньше значимых для нас, ласкающих наши чувства компонентов глобального “армянского мира”, который похоже становится важнейшей составляющей нашей национальной идентичности.



И мы становимся страной, куда армянам надо почаще незжать, где можно даже обрастать недвижимостью, страной, которой надо помогать (“ибо мы одной крови – ты и я…”), но жить здесь, становиться налогоплательщиком, провожать-встречать из армии сыновей и братьев, бороться за свои права гражданина – не совсем комфортно, ибо этот злосчастный вирус-мем: “здесь нет шанса найти будущее себе и своим детям” - заразил самые широкие слои армян в стране и за рубежом.



Уже четверть века как армянская нация ищет пути вовлечения и эффективного участия Диаспоры в деле обеспечения долгосрочного социального и экономического развития Армении, противостояния глобальным вызовам. И те же четверть века избегает даже не попыток решения этой проблемы, но и общенациональной дискуссии на тему репатриации. Нет ни одной публичной площадки, где обсуждался бы вопрос: нужна ли репатриация, и если нужна, то какая, из каких стран? Как можно ее стимулировать, и кто будет за нее отвечать? Как создавать необходимые условия для людей, приехавших из иной бытовой и культурной среды? Какие финансовые и иные ресурсы для этого необходимы и т.д.



Страна – это прежде всего конкретный ресурс: демографический, интеллектуальный, производственный, военный, культурный. И этот ресурс долгие годы вымывается из страны, возвращая своеобразный “оброк” в виде материального (инвестиции, благотворительность), но не человеческого капитала.



Не хочу соглашаться с мнением, что для массового возвращения армян должны быть созданы необходимые предпосылки в экономике, политике, общественном укладе страны. Как бы мы ни старались, какие бы гении не встали бы у руля государства, условия проживания в Армении (прежде всего, экономические) в обозримом будущем не станут более благоприятными, чем в большинстве стран с крупными армянскими общинами. Всегда найдутся страны, где жить комфортней и безопасней.



Ответственность за будущее Армении, за ее историческую судьбу, поиск своих корней и своего предназначения, осознания того, что без тебя, твоих рук, твоих способностей и амбиций, даже просто твоего физического присутствия на этой земле наша страна не сможет победить ни в карабахском противостоянии, ни в конкурентой борьбе, не сможет ответить на вызовы глобального мира – вот что может и должно стать движущей силой репатриации.



Если, конечно, есть ответ на этот вопрос: нужна ли репатриация Армении и армянам?



Тигран Акопян - член Национальной комиссии по ТВ и радио Армении.



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