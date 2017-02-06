Карен Карапетян и мы

Назначение Карена Карапетяна на пост премьер-министра Армении вызвало у многих эйфорические настроения, что в какой-то мере было оправданным. Но прошло несколько месяцев и мы все чаще слышим подобные фразы:



«Карен Карапетян ничем не отличается от остальных и тоже является частью уголовно-олигархической системы».



«У Карена Карапетяна нет реальных намерений бороться с коррупцией, в противном случае многие бы уже сидели за решеткой».



«У Карена Карапетяна есть договоренности с Сержем Саргсяном о разделе сфер влияния».



Список аналогичных утверждений и предположений можно продолжить. Справедливости ради следует отметить, что премьер сам часто дает повод для подобных комментариев, когда своими «фирменными» лаконичными ответами фактически уходит от расстановки важных акцентов.



Давайте вспомним, что «политика - искусство возможного» и ответим на несколько вопросов:



Карену Карапетяну удалось привести в правительство новых людей и сделать кабинет министров более или менее похожим на команду?



Карену Карапетяну удалось сэкономить бюджетные средства, закрыв ряд «кормушек»?



Карену Карапетяну удалось говорить с марзпетами, бизнесменами и молодежью на понятном языке и пытаться выглядеть партнером, а не надменным начальником?



На все эти вопросы я отвечаю «да», что, однако, не означает, что я удовлетворен шагами премьера.



Главной проблемой, на мой взгляд, является то, что Карен Карапетян не желает становиться политиком. Понятно, что образы бизнесмена и управленца-технократа ему намного ближе, но премьер должен понимать, что не став политиком, он не сможет полноценно реализовать те задачи, которые поставил перед собой.



Сегодня у Карена Карапетяна есть большое преимущество – правящая партия и президент нуждаются в нем гораздо больше, чем он в них. Думаю, премьеру стоит до выборов капитализировать это преимущество, причем сделать это в публичном пространстве. Мы не знаем истинных причин отставки Карена Карапетяна с поста мэра Еревана пять лет назад, но предполагаем, что проблема была в нарушении определенных договоренностей. Чтобы избежать повторения этого сценария, премьер должен публично зафиксировать те ключевые пункты, нарушение которых станет несовместимым с продолжением его работы на посту главы правительства.



Реальность такова, что даже став первым заместителем председателя РПА, Карен Карапетян не получил большой опоры внутри партии. Нет серьезных рычагов у премьера и на медийном поле.



Однако у Карена Карапетяна есть то, чего нет у многих других политиков – доверие существенной части людей. Оно порой носит эмоциальный и иррациональный характер, но, как бы странно это ни звучало, это делает доверие истинным и искренним. В условиях отсутствия реальных политических и медийных опор общество становится единственным органическим союзником премьера.



Действовать должны обе стороны. Премьер должен доказать, что если «что-то пойдет не так», он не удалится тихо-молча, как сделал это 5 лет назад, разочаровав многих. Если мы доверяем премьеру, то хотим быть уверенными в том, что если он столкнется с искусственными преградами, то хотя бы громко заявит об этом, чтобы мы знали, как реагировать.



Что должны делать мы? Можете упрекнуть меня в идеализме и политической наивности, но мы не должны позволить, чтобы премьер разочаровался. Мы должны каждый в меру своих возможностей содействовать Карену Карапетяну – «пробивая» хорошие идеи, указывая на недостатки и ошибки и делая конструктивные предложения по их устранению.



Конечно, накануне выборов мы оказались в своеобразной ловушке. Если мы желаем, чтобы Карен Карапетян продолжил руководить правительством, получается, что следует голосовать за РПА. Трудно представить, какие сверхусилия должен приложить премьер, чтобы убедить людей голосовать за силу, которую многие обвиняют в той ситуации, для выхода из которой и пригласили Карена Карапетяна. И здесь снова возникает вопрос, о котором я упоминал выше: если человек пойдет против собственной воли и проголосует за правящую партию «ради» Карена Карапетяна, он должен быть уверен в том, что впоследствии премьер не уйдет просто так, «без боя».



Я не знаю, представляет ли премьер себя тем человеком, который готов идти на жертвы ради того, чтобы выправить положение в Армении. Очевидно, что Карен Карапетян не является «революционером», и как бы нам этого не хотелось, таковым мы его не сделаем. Вопрос в другом: мы должны попытаться доказать друг другу, что власть придержащий и общество могут действительно быть зависимы друг от друга. Если это получится, в нашей стране изменится многое.



Ара Тадевосян – директор Медиамакс.