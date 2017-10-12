5/10/15: Кучма о «первом шаге», Ельцин – «почетный пограничник»

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс векет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 9-15 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА
Несостоявшееся военное сотрудничество Армении и Украины
10 октября, в рамках официального визита президента Украины Леонида Кучмы в Армению между министерствами обороны двух стран было подписано соглашение «О военном сотрудничестве».
Фото: Photolur
Леонид Кучма заявил, что этот документ – «лишь первый шаг на пути начала сотрудничества в военной сфере». «Но, я уверен, что он не будет последним», -добавил президент Украины.
В действительности этот шаг стал последним - армяно-украинское военное сотрудничество так и осталось на бумаге. Зато за последние 15 лет Украина продала немало оружия и военной техники Азербайджану.
Гегамян уверен в победе
Лидер партии «Национальное Единение» Арташес Гегамян выразил 10 октября уверенность в своей победе на предстоящих в феврале 2003 года президентских выборах. Гегамян говорил, что Роберту Кочаряну «в лучшем случае удастся набрать 15 процентов голосов, 10-12 из которых - исключительно благодаря административному ресурсу».
Ельцин в Армении
14 октября по приглашению Роберта Кочаряна с шестидневным визитом в Армению прибыл первый президент России Борис Ельцин с супругой Наиной Ельциной.
Фото: Photolur
В рамках пребывания в Армении Борис Ельцин посетил одну из застав Арташатского пограничного отряда Федеральной пограничной службы России. Борису Ельцину было присвоено звание «Почетного пограничника» и вручена пограничная фуражка.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 9-15 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА
«В атмосфере доверия и стабильности»
Выступая 9 октября на армяно-бельгийском бизнес-форуме, президент Армении Роберт Кочарян выразил уверенность, что президентские выборы 2008 года «пройдут в атмосфере доверия и стабильности». Он напомнил, что парламентские выборы 2007 года в Армении были признаны соответствующими международным стандартам. По словам президента Армении, на этих выборах «избиратели выразили доверие политике правительства и отказали радикальным политическим силам в праве быть представленными в Национальном Собрании».
Президентские выборы 2008 года не только не прошли в упомянутой Кочаряном атмосфере, но привели к самому серьезному расколу в обществе за все время независимости.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 9-15 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Ильхам Алиев о Сафарове и «гуманизме»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 9 октября, что считает верным свое решение о помиловании Рамиля Сафарова.
«Это было очень верное решение, и даже если бы в то время я знал, что армяне и их покровители поднимут такую шумиху, я все равно помиловал бы Рамиля Сафарова.
Фото: REUTERS
Азербайджан вернул своего офицера на Родину. Самое важное заключается в этом. Что бы ни говорили армяне, это меня абсолютно не интересует. Что бы ни говорили их покровители, это меня не интересует, я не придаю значения этим заявлениям, и ни одна из необоснованных нападок на Азербайджан не осталась без ответа. Европарламент, к сожалению, во второй раз принял антиазербайджанскую резолюцию. Милли Меджлис Азербайджана дал им достойный ответ. Генсек Совета Европы – это человек, который должен стоять на страже гуманизма, на страже прав человека. Совет Европы в прежние годы под предлогом гуманитарных принципов принуждал наше государство миловать совершивших преступление людей. Рамиль Сафаров около девяти лет пробыл под арестом, то есть, его помилование было полностью обосновано с нравственной, политической и правовой точек зрения. Но что мы видим? Мы опять видим политику двойных стандартов. Я с полной уверенностью говорю, что если бы армянский офицер убил азербайджанского офицера, то никогда бы не было такой шумихи», - говорил Ильхам Алиев.
Ара Тадевосян
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.