5/10/15: Кучма о «первом шаге», Ельцин – «почетный пограничник»

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс векет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 9-15 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА



Несостоявшееся военное сотрудничество Армении и Украины



10 октября, в рамках официального визита президента Украины Леонида Кучмы в Армению между министерствами обороны двух стран было подписано соглашение «О военном сотрудничестве».



Леонид Кучма и Роберт Кочарян в Ереване в 2002 году Фото: Photolur

Серж Саргсян, Борис и Наина Ельциы в Ереване в 2002 году Фото: Photolur

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 9-15 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 9-15 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА