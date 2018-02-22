5/10/15: Второй тур, «99 процентов» и несколько «нет»

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 19-25 ФЕВРАЛЯ 2003 ГОДА
Выборы
19 февраля в Армении прошли президентские выборы. Четверо оппозиционных кандидатов - Вазген Манукян, Арам Карапетян, Степан Демирчян и Арташес Гегамян, приняли в день выборов совместное заявление, в котором заявили о «массовых правонарушениях и проявлениях насилия» в ходе выборов.
Фото: Фотолур
«Учитывая массовые правонарушения и проявления насилия, заявляем, что под угрозой находятся свободный и справедливый ход голосования, а также международный авторитет страны. Все это свидетельствует о том, что режим Роберта Кочаряна пытается сохранить власть любой ценой, однако это ему не удастся», - отмечалось в заявлении.
Наблюдатели
20 февраля наблюдатели от ОБСЕ и Совета Европы заявили, что «избирательный процесс в Армении не соответствовал международным стандартам по ряду важных компонентов».
«Президентские выборы в Армении прошли в основном спокойно и были хорошо организованы, однако в ходе подсчета голосов и всего избирательного процесса были выявлены серьезные недостатки», - говорилось в предварительном заключении совместной наблюдательской миссии ОБСЕ и Совета Европы.
Второй тур
20 февраля Центральная Избирательная Комиссия Армении приняла решение о проведении второго тура президентских выборов, в котором встретятся действующий президент Армении Роберт Кочарян и лидер Народной партии Степан Демирчян, набравшие, соответственно, 49.8 и 27.7 процентов голосов. Третье место занял Арташес Гегамян, набравший 17 процентов голосов.
Роберт Кочарян заявил в интервью Общественному ТВ, что набранные им в первом туре выборов голоса позволят «одержать убедительную победу во втором туре».
Комментируя заявления оппозиции о том, что власти Армении сфальсифицировали результаты выборов, президент сказал:
«Уверен, что оппозиция просто удивлена тем фактом, что было зафиксировано 49.8 процентов, и власть не «прибавила» себе несколько процентов. У оппозиции есть возможность обратиться в суд и попытаться доказать свою правоту. Но, думаю, что в этом случае, может снизиться процент голосов, набранных оппозицией, поскольку на этих выборов именно оппозиция гораздо активнее осуществляла нарушения».
Предупреждение Гегамяна
24 февраля лидер партии «Национальное Единение» Арташес Гегамян заявил, что
«действующие власти Армении прекрасно осознают, что будут расстреляны в случае победы оппозиции». Гегамян добавил, что только он мог обеспечить «достойный и мирный уход Роберта Кочаряна».
Фото: Фотолур
«Было сделано все для того, чтобы не допустить меня во второй тур выборов, хотя именно Арташес Гегамян был гарантом того, что в стране не пролеьтся кровь», - сказал лидер партии «Национальное Единение».
Глава предвыборного штаба Степана Демирчяна Григор Арутюнян выразил недоумение в связи с заявлением Арташеса Гегамяна. В интервью Медиамакс он заявил, что «мы боремся за установление верховенства закона в Армении, и наш кандидат никогда не делал заявлений о физической расправе с властями».
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 19-25 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА
«99 процентов голосов»
19 февраля в Армении прошли президентские выборы.
Кандидат в президенты Армении Левон Тер-Петросян выразил уверенность, что наберет «99 процентов голосов» и победит в первом же туре президентских выборов.
Фото: Фотолур
После закрытия избирательных участков глава штаба Тер-Петросяна Александр Арзуманян заявил, что «мы победили на завершившихся несколько минут назад президентских выборах несмотря на все усилия руководителей клептократического режима».
Поздравление Кочаряна
20 февраля президент Армении Роберт Кочарян направил поздравительное послание премьер-министру Сержу Саргсяну.
«Голоса, полученные вами на свободных и справедливых выборах, являются голосами за продолжение реформ, направленных на скорейшее развитие и демократизацию Армении. Уверен что первые годы вашего пребывания на посту президента ознаменуются укреплением стабильности страны и углублением терпимости в обществе», - говорилось в послании.
«Главным образом»
20 февраля совместная наблюдательская миссия БДИПЧ/ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Европейского Парламента заявила сегодня в Ереване, что президентские выборы в Армении «главным образом» соответствовали стандартам ОБСЕ и Совета Европы.
Фото: Фотолур
Генсек Совета Европейского Союза Хавьер Солана поздравил 20 февраля народ Армении «с проведением cпокойных и состязательных президентских выборов».
23 февраля официальный представитель Госдепартамента США Том Кейси заявил, что
Соединенные Штаты «поздравляют народ Армении с активными и состязательными президентскими выборами и принимают во внимание предварительное заключение БДИЧП и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ о том, что они «главным образом соответствовали стандартам демократических выборов».
24 февраля Центральная избирательная комиссия подвела окончательные данные президентских выборов, согласно которым президентом Армении избран Серж Саркисян, набравший 862 369 голосов избирателей (52,82%). Второе место занял экс-президент Армении Левон Тер-Петросян, набравший 351 222 голоса (21,5%).
Увольнение сотрудников МИД
25 февраля министр иностранных дел Армении Вардан Осканян подписал указ об увольнении шести сотрудников МИД, выступивших в поддержку экс-президента Левона Тер-Петросяна.
Министр напомнил, что закон Армении «О дипломатической службе» запрещает сотрудникам министерства заниматься политической деятельностью.
Фото: Фотолур
Среди сотрудников МИД Армении, выступивших в поддержку экс-президента Левона Тер-Петросяна, были замминистра иностранных дел Армен Байбурдян, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Владимир Карапетян и руководитель отдела НАТО Марта Айвазян.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 19-25 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
«Улучшение»
19 февраля Международная наблюдательская миссия заявила, что состоявшиеся в Армении 18 февраля выборы стали улучшением по сравнению с выборами 2008 года.
Фото: Фотолур
20 февраля Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и еврокомиссар Штефан Фюле приветствовали «зафиксированный властями Армении прогресс для проведения выборов в соответствии с международными стандартами».
21 февраля США поздравили Армению с проведением президентских выборов, которые, «по свидетельству международных наблюдателей, были хорошо организованы и прошли с уважением основных свобод».
«Нет» в ответ на все предложения
21 февраля в Ереване прошла встреча Раффи Оганесяна и Сержа Саргсяна. Выступая на следующий день на митинге в Ереване, Раффи Оганесян заявил, что на встрече Серж Саргсян дал отрицательный ответ на его призыв «признать победу народа».
Фото: Фотолур
«Признать победу народа, ответ «нет», новые выборы для будущего народа Армении, ответ – «нет». Не готовы признать победу народа? Перейдем к пропорциональной системе и организуем новые парламентские выборы, ответ – «нет», - сказал Раффи Оганесян.
Ара Тадевосян
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