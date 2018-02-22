5/10/15: Второй тур, «99 процентов» и несколько «нет»

Сегодня мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 19-25 ФЕВРАЛЯ 2003 ГОДА



Выборы



19 февраля в Армении прошли президентские выборы. Четверо оппозиционных кандидатов - Вазген Манукян, Арам Карапетян, Степан Демирчян и Арташес Гегамян, приняли в день выборов совместное заявление, в котором заявили о «массовых правонарушениях и проявлениях насилия» в ходе выборов.



Степан Демирчян в 2003 году Фото: Фотолур

Арташес Гегамян в 2003 году Фото: Фотолур

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 19-25 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА

Левон Тер-Петросян в 2003 году Фото: Фотолур

Пресс-конференция международных наблюдателей в 2008 году Фото: Фотолур

Владимир Карапетян Фото: Фотолур

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 19-25 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

Пресс-конференция международных наблюдателей в 2013 году Фото: Фотолур