Екатерина Шишковская. Письмо герою «Авроры»

Дорогой доктор Том!



Вы, конечно, знаете древнегреческий миф об Атланте, державшем на плечах небо. Как и любой мифологический образ, атлант – всего лишь метафора, как мне кажется. Образ человека, сильного духом, мужественного, героического характера. Но, к счастью, атланты были, есть и будут всегда. Они – люди той редкой породы, которые меняют наш мир к лучшему. Благодаря их заслугам, гнев божий минует нас, и небо не обрушивается на грешную землю с заслуженной карой. Однако, атланты никогда не стремятся к публичности, к наградам и признанию, а самоотверженно выполняют свою миссию по велению сердца. Они рискуют жизнью, забывая о собственной боли и страданиях ради тех, кто нуждается в помощи, – ради детей и взрослых, стариков и сирот.



И то, что нам стали известны имена героев, - редкая удача. Ведь простым смертным, малодушным и вовсе не столь героическим людям, практически никогда не удается поблагодарить атланта за его подвиг. Всё, на что мы способны, - канонизировать его после смерти, причислить к лику святых. Только это такая же не своевременная форма благодарности, как и присвоение звания «героя» посмертно. Оттого мне хочется, чтобы заслуженная и своевременная награда нашла каждого героя Авроры. Все вы достойны этого и равновелики в своих заслугах.



Но ваша история для меня стала словно продолжением подвига атлантов, продолжением «святой» династии. Ваше имя, доктор Том Катена, стало в один ряд с именами таких людей, как Фёдор Петрович Гааз и Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука Крымский).



Скорее всего, вам будут не знакомы имена, оставившие свой след в российской истории. И я хочу остановиться подробнее на судьбах этих людей.



Доктор Федор Петрович, а при рождении – Фридрих Иосиф Гааз, приехал в Россию из Германии в 1806 году. Благодаря высокому таланту он мог бы благополучно оставаться доктором придворной знати на протяжении всей жизни. Однако избрал иной путь – путь благотворительности, милосердия и сострадания. Доктор лечил бесплатно бедняков и малоимущих людей, был военным хирургом во время Отечественной войны 1812 года. Но всё же главное дело его жизни было иным. Он стал «главным тюремным доктором», всеми силами пытаясь облегчить участь ссылаемых на каторгу в Сибирь заключенных. Он открывал тюремные больницы и школы для детей, он ратовал за улучшение жизни узников и смягчение мер наказаний. Последним достижением доктора стало открытие в Москве «Полицейской больницы», в которой он и доживал свои дни, т.к. все его сбережения были потрачены на благотворительность. На надгробном камне «святого доктора» выбиты слова, которые были его жизненным принципом и призывом к человечеству: «Спешите делать добро».



Этим же принципом руководствовался архиепископ Лука Крымский, в миру доктор Войно-Ясенецкий. Валентин Феликсович также мог избрать для себя путь профессора медицины, преподавателя, блестящего хирурга. Его научными трудами являются монографии «Регионарная анестезия», «Очерки гнойной хирургии». Но главным духовным трудом стала автобиография доктора «Я полюбил страдание», в которой он многочисленные страдания своей жизни и описал. Пережить хотя бы малую толику из них, не будучи атлантом, гигантом духа, наверное, невозможно. Помимо длительной врачебной практики земского врача – врача бедняков и крестьян, доктор был военным хирургом и в годы русско-японской войны 1905 года, и в годы Второй мировой войны. А также длительное время был узником в ссылках и лагерях, являясь священнослужителем, в годы гонений на церковь. Однако ни одно из страданий не сломило христианской самоотверженности «святого доктора», посвятившего жизнь служению людям.



В 2000 году доктор Войно-Ясенецкий был канонизирован православной церковью, а в 2011 году католическая церковь начала процесс канонизации доктора Гааза. Это посмертное признание кажется ничтожно малой благодарностью в сравнении с великими деяниями этих людей.



Дорогой доктор Том, для тысяч спасенных вами людей Вы являетесь таким же «святым доктором». Оттого мне очень хочется, чтобы в вашей истории награда своевременно нашла своего героя, а признание и благодарность не запоздали в веках.



С уважением и пожеланием победы герою,



Екатерина Шишковская.