Евгения Бечерякова. Письмо герою «Авроры»

Здравствуйте, Том Катена!



Я пишу Вам из далекой Якутии, где снег за окном все валит и валит пушистыми белыми хлопьями.



В один из дней мое письмо наконец дойдет до жаркого Кордофана, где Вы, в свою редкую минуту отдыха, прочтете эти строки.



Ваша история расстроила меня. Расстроила, потому что люди не должны жить в постоянном страхе бомбардировок, не должны привыкать к смерти, ощущая каждый день ее незримое присутствие.



Но гораздо больше Ваша история впечатлила меня. Впечатлила, потому что Вы в одиночку делаете то, что так любят называть «невозможным». Мне страшно просто представить, сколько опасностей и препятствий окружают Вас все это время, но сила веры, с которой Вы преодолеваете сложности, передается и мне.



Как бы ужасно это не звучало, но разжечь войну – легко. Не сдаться – гораздо сложнее. Бороться, даже когда совсем опускаются руки. Спасать других, чья жизнь теплится едва заметным огоньком. Уметь защищаться от смертельной опасности самому. Все это Вы и сделали возможным.

На одном только детском наивном желании «мира во всем мире» далеко, конечно, не уедешь, но все же мне искренне жаль, что нельзя волшебным взмахом руки прекратить все беды и несчастья, не только жителей Кордофана, но и многих других регионов, стран.



Единственное и самое меньшее (к сожалению!), что я могу сделать – это написать, что я тоже верю. Верю в Вас, верю в то, что наши светлые надежды имеют огромную силу, верю, что разрушающая сторона зла станет более чем очевидной – ведь тот, кто убивает других, уничтожает человека и внутри самого себя.



Все мы – люди, которые хотят быть просто счастливыми и радоваться великому дару – Дару Жизни.



Вы же, уважаемый Том Катена, обладаете поистине особым даром – Даром Спасения. Пожалуйста, помните об этом всегда. И помните, что Вы совсем не один, ведь с Вами – я, с Вами – все человечество.