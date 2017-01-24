Алена Березина. Для Седы Гулам Фатимы

Для каждого дня достаточно своей заботы… Это значит, что нам не стоит беспокоиться о том, что будет завтра. Господь промышляет о каждом человеке и даёт ему то, в чём есть нужда: еду, одежду, кров. Но зачастую мы стараемся заглянуть далеко вперёд и хотим распланировать свою жизнь вплоть до мелочей, надеясь избежать потерь и ошибок.



Я живу в России, в городе, который называется Нижний Новгород. Население его превышает миллион человек. Я работаю в гимназии учителем русского языка. В наших школах мальчики и девочки обучаются вместе. Очень часто я вижу, что дети ходят на уроки с неохотой. И мне печально, когда они ленятся выполнять задания и не стараются учиться лучше.



Примерно год назад я, переходя от одной интернет-ссылки к другой, попала на сайт, содержащий информацию о том, что в Пакистане часто происходят нападения на девочек, которые стремятся посещать школу. Я читала этот материал с непередаваемой болью в сердце. В статье были приведены слова одной из пострадавших девочек: «Я буду ходить в школу, даже если они будут пытаться убить меня. Меня ничто не остановит». Я была поражена смелостью и силой этой девочки, выражающей позицию многих пакистанских детей: учиться несмотря ни на что, учиться любой ценой…



В России нам никто не запрещает ходить в школу, но мы не всегда пользуемся этим правом. Я вспоминаю, что в детстве сама часто тяготилась домашними заданиями, ленилась и старалась побыстрее отделаться. Иногда школа воспринималась как наказание.



Я рассказала о прочитанной статье своим ученицам. Девочки внимательно слушали и, как мне казалось, не верили, что такое возможно. Мои ученицы пришли к выводу, что чаще всего мы не ценим должным образом то, что имеем и стремимся к какому-то вымышленному идеалу, не замечая значительности и важности того, чем обладаем.



Мы учимся в красивом маленьком здании, и всего в школе 203 ученика. У каждого есть замечательная удобная форма. Дети обеспечены учебниками, канцтоварами, игрушками и телефонами. В гимназии организовано горячее питание, оборудован спортивный зал, кабинет технологии, есть детская площадка и зоны отдыха. А самое главное – школа построена на территории храма. Дети и взрослые могут каждый день посещать церковь, и никто не запрещает им этого делать. Рядом с гимназией протекает маленькая речка, которая зимой замерзает и становится отличным катком! Это здорово – рассекать зеркало льда на новеньких коньках! В нашем городе тихо, и жизнь течёт мирно. Но так может быть не всегда… В одну минуту чистое небо над нашими головами может затянуть страшная тьма войны.



Мы всегда помним о том, что всё, что имеем, это великая милость Бога, за которую надо непрестанно благодарить. Я спросила своих учениц, что мы можем сделать для детей, которые лишены возможности ходить в школу, так как это опасно для их жизни. Девочки сразу ответили: молиться! Дорогая Седа, это действительно так: мы на каждой утренней молитве будем обращаться к Господу с просьбой укрепить Ваши силы и защитить Вас от зла.



Милая Седа, прочитав Вашу историю, мне очень захотелось увидеть Вас лично и обнять. Каждое мгновение Вашей жизни утверждает силу доброты, милосердия и торжество справедливости. Такие люди, как Вы, не просто украшают наш мир. Они делают его лучше. Как говорил известный литературный герой Маленький Принц: «Подлинные чудеса не шумны. И самые важные события очень просты…» Вы не открыли новой звезды, не изобрели чудесной вакцины, не написали гениального романа, но сделали больше в миллионы раз. Но Ваше имя неизвестно многим. Это не главное. Вы делаете своё дело не ради славы, благодарности и похвал. Вы делаете своё дело ради жизни других людей. Я не сомневаюсь ни на минуту, что Ваше сокровище уже собрано на небесах. Дорогая Седа, Вы удивительный человек, и я расскажу о Вас своим знакомым. Дай Бог Вам сил духовных и телесных и долгих лет жизни.