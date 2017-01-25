Лусине Акопян. Письмо герою «Авроры»

Наша сегодняшняя жизнь полна зла, недоверия, жестокости, ненависти. Мы дошли до того, что нас удивляют такие прекрасные качества в людях, как доброта, бескорыстие, милосердие. За все наше существование было множество кровопролитных войн, новости и интернет заполнены убийствами, ограблениями, похищениями. Каждый раз думаешь: «А может сегодня ничего страшного не случилось?». И каждый раз убеждаешься в обратном.



Создается впечатление о существовании параллельных миров. Один из них прекрасен. В нем для счастья достаточно съесть круассан на завтрак, купить сумочку из новой коллекции Louis Vuitton, пойти на работу в свой уютный кабинет и болтать с коллегами о повседневных пустяках. Это мир спокойствия, беззаботности, стабильности и достатка.



«Другой мир», кардинально отличается от нашего привычного. В нем вместо уютного кресла, теплого пледа и кружки свежезаваренного чая в дождливый вечер - самодельная крыша из соломы и листьев, потому что дом разрушен войной. Вместо престижной работы с нормальной для жизни зарплатой - шахты и каменоломни, подорванное здоровье и гроши за труд. В этом мире люди продолжают верить, что все наладится. Они благодарят Бога за мирную ночь, в то время как кто-то теряют веру, проклиная несправедливый мир, потому что не выиграл заветный кубок. Об этом мире не говорят громко.



Наверное, вы не слышали о моей стране. Я из Арцаха (Нагорно-Карабахская республика) – маленькой, но очень красивой армянской стране с богатой историей. Здесь мать-природа показала себя во всей красе: густые статные леса, бесчисленные реки, непокоренные горные вершины, глубокие ущелья и живописные долины. Это сокровищница неповторимой армянской архитектуры, колыбель средневековых церквей, монастырей и крепостей. Многие называют мою страну «зоной конфликта», потому что здесь уже много лет ведутся военные действия. Каждый день на нашей границе погибают молодые парни: наши братья, родные, друзья. Они ценой своей жизни поддерживают наше хрупкое спокойствие. Вряд ли об этом говорят по новостям в вашей стране, и в газетах вы не найдете колонку о нас. И все же каждый день на наших границах начинается и заканчивается перестрелками. Мы привыкли. Практически все разговоры сводятся к одному: сегодня снова стреляли, сын был на посту, хоть бы живой! Здесь вера теплится в сердцах, не угасает огонек надежды в глазах матерей, ждущих новостей с границ.

Наверное, все-таки жизнь несправедлива. 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе в Черном море погибла Доктора Лиза (Елизавета Глинка). Она, как и вы, занималась оказанием помощи бездомным, беженцам, сиротам, пострадавшим от войны людям. Доктор Лиза помогала и нам. Во время войны в начале 90-х, в 2009 году, в апреле 2016 года ее фонд приходил на помощь жителям Арцаха. В одном из своих интервью она сказала: «Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми, потому что война — это ад на земле, и я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия».



В такие моменты ужасно трудно верить в светлое будущее. Но, когда слышишь о добрых людях, не потерявших веру в человека, об их деяниях, этот тлеющий огонек веры становится мощнее. Ознакомившись с вашими историями, я не смогла определиться, кому писать. Выделить кого-либо из вас было бы неправильно. Поэтому я пишу вам четверым. Таких, как вы, очень мало. Вас, наверное, не всегда понимают. Вас не сразу заметно, но Вы прекрасные люди! Вы, как теплое солнце, дарите свои лучи тем, кому этого не хватает. Все, что вы делаете, важно для всех: для мира, для планеты, для тех, кому вы помогаете. Это важно мне. Вы своими поступками заставляете верить в лучшее. Продолжайте зажигать огни в потухших сердцах. Дай вам Бог крепкого здоровья и терпения. И живите, пожалуйста, долго-долго. Благодаря вам, мне кажется, что наш мир не так уж плох, и что все обязательно будет хорошо.



