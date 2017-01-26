Зарина Степанян. Писмо Магарет Баранкитс

Дорогая Маргарет, Вы когда-то слышали историю о девочке в желтой кофте? Однажды она подошла к Супермену и спросила: "Вам нужна помощь?". На что Супермен ответил: "Нет, дочь моя, все прекрасно!". Девочка запомнила Супермена на всю жизнь, но запомнил ли он ее? Так вот, в этой истории Вы были Суперменом, а девочкой в желтой кофте была я. С того самого дня у этой девочки появилась вторая мама, которая поспела бы на помощь в любой ситуации. С того самого дня у девочки родилась мечта быть похожей на свою вторую маму. Но важно ли то запомнили Вы меня или нет?! Пусть этот вопрос останется риторическим ибо не в этом вся суть.



Вы стали суперменом 21 века, который доказал, что без суперспособностей можно стать супергероем. Вы создали новый имидж благородного человека, Вы создали новый тренд. Не трудно предугадать реакцию каждого на слово “тренд”, но разве есть ли другой выход для нашего человечества если как не сделать доброту модной?! Для нас, людей, доброта стала чем то диким, стала тем, чему стоит удивляться. Вот например, покормил ребенок бродячую собачку, и общество считает, что он добрый, милосердный и один на миллион. Взяли родители ребенка из детского дома – они благородные. Но разве это не норма быть человеком? Так почему же благородство считают таким же диким, как и снег в апреле?! Пусть этот вопрос станет риторическим, пока не наступит эра Ваших людей. А Вы представляете насколько будет прекрасна эта эра!! Каждый день слышать в новостях подобные случаи, как люди спасли 5 белобоких дельфинов, которые были занесены в красную книгу, детский дом был опустошен вчера группой родителей, на свет появились здоровые малыши, никто не умер. Многие начнут утверждать, что таким образом будет отсутствовать гармония жизни во Вселенной, но, Боже мой, достигнув хоть половину всего этого, человечество будет спасено от моральной погибели.



Наблюдая за всем тем, что происходит вокруг, парадокс остается неизменным – случайность или судьба?! По воли случая ли Вы стали таким героем, были свидетелем гражданской войны, видели столько горя, падали в отчаяния,видели смерть ваших детей... или это предназначение, знак свыше?! Не было бы искупления грехов, если б Иуда не предал Иисуса. Удручающая правда, но прагматичная. Каким бы образом не обрушился на нас рок событий, сказать можно точно, что жизнь учит одному – наш выбор определяет наше бытие: мы выбираем кем хотим стать, чем жертвовать, какой путь выбрать, и, где бы мы не родились у нас есть свое предназначение, но нам дан выбор – пустить свою энергию на выполнение миссии или же пустить ее на ветер. Дело в том, что я еще не поняла в чем же заключается моя миссия...



Моя вторая мама, насколько бы вы не были далеки, знайте - в далекой точке мира живет девочка, которая идет по вашим стопам и верит в добро, и для нее не существуют преград, ибо в совершенно противоположной точке мира вы сражаетесь за наше голубое небо. Она как и Вы, найдет свое предназначение на этой планете!





