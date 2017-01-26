Шушаник Епископосян. Письмо герою «Авроры»

Привет, Ба...



Знаешь, иногда мне кажется, что я пишу тебе ради этих двух слов - «Привет, Ба...».



Сама возможность их произносить уже переполняет невероятным трепетом мое только-только формирующееся сердце – ведь не каждому дается шанс адресовать их той, которая стала его бабушкой.



Я знаю, будут те, кто не поймет, почему я именно тебя называю бабушкой, но как же мне и тысяча таким, как я, еще называть ту, кто так заботился об их маме, ту, кто ее защищал, ту, кто дал ей жизнь, не позволив стать жертвой заблудших душ?



Ба, ты ведь сделала мне самый ценный подарок. Ты подарила мне маму. Ту, которую я выбрал и полюбил с первой мысли о ней, ту, которая так нежно оберегает меня в своем чреве, которая поет мне самые сладкие песни и называет меня Маргерит. Представляешь, как она удивится, когда увидит, что я – мальчик? Тогда придется дать мне новое имя.



Знаешь, мама так много рассказывает мне о тебе, что я уже знаю, как морщатся твои глаза, когда ты улыбаешься, как воздух наполняется теплом, когда ты смеешься, как пахнет сказкой твой знаменитый яблочный пирог и как ощущаешь пульс земли, очутившись в твоих объятьях.



Ба, мне так не терпится увидеть мир, в котором ты живешь, и жизнь, которую ты творишь, увидеть маму, ее глаза и, конечно, тебя...



Я хочу улыбнуться тебе и затеряться в твоих объятиях. Я хочу, чтобы ты почувствовала всю любовь, которая передалась мне от тебя, – от абсолюта любви и сострадания.



Ба, я хотел с тобой кое-чем поделиться. Несмотря на мое большое желание родиться, я осознаю, что за пределами моей вселенной, вселенной утробы моей мамы все не так спокойно, что в отличие от моего мира, там ты окружен не только безграничной и безусловной любовью, но и страстями, ослепляющими человеческую душу, заводящие его в дебри временных ценностей, доходящие порой до алчного желания владеть… владеть не только материальным миром, но и человеком… его телом и душой… Ба, меня преодолевает страх заблудиться в этом мире, на минуту забыть, что любовь – это самое сильное оружие на пути к счастью. Я боюсь не осознать, что мои действия причиняют боль, что любить – насколько легко, настолько и не просто. Не просто помнить, что каждый имеет право на ошибку, не просто улыбнуться в момент, когда хочешь закричать, не просто увидеть за сотнями ярлыков Человека, не просто остановиться на своем пути и помочь человеку, не просто заступиться за кого-то перед “сильными”, не просто, не просто, не просто…



Поэтому, Ба, очень важно, чтобы ты всегда была. Ты – маяк, который не даст Человеку во мне заблудиться. Ты – напоминание об утробе, о том, что жизнь – это и есть любовь. Ты – вера, которую не сломить. Ты – моя, наша Ба! Бабушка тысяч детей, которым, благодаря тебе, не пришлось искать других мам, чтобы родиться на этот свет.



Осталось совсем немного, всего 132 дня до моего рождения – момента, когда я увижу мир, когда наконец смогу сказать «привет, Ба!», смотря тебе в глаза, полные слез радости за еще одну сотворенную благодаря тебе жизнь. Я знаю, ты услышишь меня.... Я знаю...



В ожидании миллионов «Привет, Ба..»,



твой еще не родившийся внук