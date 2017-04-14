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Юрий Хачатуров избран генсеком ОДКБ


Юрий Хачатуров
Юрий Хачатуров

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван/Медиамакс/. Новым генеральнымм секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сегодня был избран представитель Армении Юрий Хачатуров.

Избрание Юрия Хачатурова, занимающего пост секретаря Совета национальной безопасности при президенте Армении, состоялось на неформальной встрече глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке. 

Юрий Хачатуров приступит к работе 2 мая. До назначения секретарем Совета национальной безопасности Юрий Хачатуров возглавлял Генштаб Вооруженных сил Армении.

Медиамакс отмечает, что избрание представителя Армении на пост генсека ОДКБ несколько раз откладывалось. По информации из неофициальных источников, причиной этого была позиция лидеров Казахстана и Беларуси.

В октябре 2016 года бывший министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян говорил Медиамакс, что для Армении будет «очень полезно» занять пост генерального секретаря ОДКБ.

«Эта должность повысит авторитет Армении. Она позволит сделать влияние ОДКБ на обеспечение нашей безопасности более эффективным в рамках концепции безопасности и Устава ОДКБ», - говорил Вагаршак Арутюнян.

Он отметил, что «пост генсека ОДКБ не может привести к разрешению Карабахского конфликта, однако позволит защищать интересы Армении и Арцаха».

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