Завершился визит делегации минобороны РФ в Армению

Ереван /Медиамакс/. 26-28 апреля в Армении находилась делегация министерства обороны России во главе с командующим Южного военного округа Александром Дворниковым.

Согласно сообщению минобороны Армении, Александр Дворников побывал в дислоцированной Гюмри 102-й военной базе РФ и на военной авиабазе в Ереване.



Сегодня Александр Дворников встретился с начальником Генштаба ВС Армении Мовсесом Акопяном. Обсуждались вопросы, связанные с ролью объединенной группировки ВС Армении и России, а также подготовка и проведение совместных учений «Взаимодействие», которое состоится в текущем году в Армении, и «Поиск», которое состоится в Армении и России.