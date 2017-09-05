Как Бродский «вцепился» в Гранта Матевосяна

Несколько дней назад, в день рождения Сергея Довлатова, писатель Татьяна Толстая опубликовала на своей странице в Фейсбуке эту фотографию, сопроводив ее следующим комментарием:



Фото: Лев Аннинский, из архива Т. Толстой