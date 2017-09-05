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Как Бродский «вцепился» в Гранта Матевосяна


Фото: Лев Аннинский, из архива Д. Матевосяна

Фото: Лев Аннинский, из архива Т. Толстой


Несколько дней назад, в день рождения Сергея Довлатова, писатель Татьяна Толстая опубликовала на своей странице в Фейсбуке эту фотографию, сопроводив ее следующим комментарием:

Фото: Лев Аннинский, из архива Т. Толстой


«Сегодня - день рождения Сергея Довлатова. 76 лет. А на фотографии - 47.
Это Лиссабон, писательская конференция. Сидим на лавочке, спиной к нам - писатели Грант Матевосян (мальчик-пессимист) и Анатолий Ким (мальчик-оптимист)».

Татьяна Толстая пояснила, что фотография сделана в 1988 году.

В комментариях к фотографии сын Гранта Матевосяна Давид написал, что ее автором является литературный критик Лев Аннинский. Давид напомнил, что Аннинский в свое время написал эссе «Лиссабонское мыслетрясение».

Давид Матевосян поделился фотографией, на которой изображены Лев Аннинский, Анатолий Ким, Иосиф Бродский и Грант Матевосян, а Татьяна Толстая написала следующее:

Фото: Лев Аннинский, из архива Т. Толстой


«Надо сказать. что Бродский вцепился в вашего отца и не отходил от него, по возможности, ни на шаг. За столом даже есть мешал. И восторгался вслух и громко. А отец ваш стеснялся и немножко не знал, что делать».

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Flashback | Сентябрь 5, 2017 18:01
Как Бродский «вцепился» в Гранта Матевосяна
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