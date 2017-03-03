Знаток Южного Кавказа займет важный пост в Белом доме

Ереван/Медиамакс/. Эксперту Brookings Institution Фионе Хилл предложено занять пост специального помощника президента США и старшего директора по вопросам России и Европы в Совете нациальной безопасности.

Журнал Foreign Policy пишет, что это решение Дональда Трампа получит поддержку республиканцев и демократов в Конгрессе США.



Американские СМИ главным образовам характеризуют Фиону Хилл как «критика Путина». При этом, как отмечает Медиамакс, она является одним из немногих американских экспертов, которые разбираются в регионе Южного Кавказа и имеют представление о карабахском конфликте.



В ноябре 2004 года Фиона Хилл говорила, что на Южном Кавказе не существует общей повестки дня, которая могла бы способствовать совместному развитию стран региона.



«На Кавказе все региональные игроки ведут лишь собственную игру. Очень интересно сравнить Кавказ с Балтией, где велись или ведутся те же дискуссии, которые ведутся на Кавказе - об интеграции в Европу, сотрудничестве с НАТО и т.д. Страны Балтии успешно решили эти вопросы, потому что действовали совместно. На Кавказе все происходит по-другому. Не существует общей повестки дня, которая могла бы способствовать совместному развитию стран региона. Ключевой вопрос - отсутствие взаимодействия между ними. Я не уверена, что Грузия сможет выполнить роль «моста», связывающего все страны региона, так как Армения и Азербайджан негативно оценивают роль Грузии. Ныне мы наблюдаем соперничество между тремя республиками, причем оно происходит не только в рамках региона, но в Париже, Лондоне, Москве и Вашингтоне», - говорила тогда Хилл в интервью Washington ProFile.



В октябре 2010 года Фиона Хилл заявила, что «отныне нельзя считать карабахский конфликт замороженным».



«Становится очевидным то, что количество выстрелов и жертв на линии соприкосновения продолжает увеличиваться, а Азербайджан активным образом готовится к новой войне. Продление договора о дислокации российской военной базы на территории Армении может, в какой-то мере, стать сдерживающим обстоятельством, однако параллельно с этим, президент России посещает Баку и вооружает другую сторону конфликта, что ещё больше увеличивает вероятность новой войны», - говорила Хилл в интервью армянской службе радиостанции «Голос Америки».



Медиамакс отмечает, что в июне 2015 года, в соавторстве с двумя коллегами, Фиона Хилл опубликовала статью «Игры уверенности: Азербайджан, Европейские игры и Запад», в которой анализировались причины охлаждения отношений Баку с западными партнерами.



В статье, в частности, говорилось, что в восприятии Баку жесткая реакция и санкции Запада в ответ на российскую аннексию Крыма «резко контрастировали с приглушенной межународной реакцией на оккупацию примерно одной пятой части территории Азербайджана силами, поддерживаемыми Арменией».



«Баку настаивает, что политика Вашингтона в отношении региона находится под влиянием американской армянской диаспоры, которая в первые годы карабахского конфликта успешно лоббировала исключение Азербайджана из списка стран, получающих прямую правительственную помощь от США», - отмечалось в статье.



Авторы статьи писали, что одним из путей восстановление доверия между Азербайджаном и Западом могли бы стать «нарастающие усилия по карабахскому урегулированию, подкрепляемые реальными стимулами, демонстрирующими выгоды мира для обеих сторон». «Западу следует подкрепить свою поддержку независимости и территориальной целостности Азербайджана, оставаясь при этом реалистами и не обещая слишком многого», - отмечали Фиона Хилл и соавторы.



В 2006-2009 гг. Фиона Хилл работала в Национальном совете разведки США и отвечала за Россию и Евразию. До этого она работала в Гарвардском университете и фонде «Евразия».



В 2013 году Фиона Хилл опубликовала книгу «Господин Путин: оперативник в Кремле», которая была дополнена и переиздана в 2015 году.