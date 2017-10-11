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Президент Армении отметил важность борьбы c реанимацией фашизма


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян выразил сегодня убеждение в том, что предстоящий юбилей Великой победы – еще один повод почтить память погибших в борьбе против фашизма.

Об этом президент заявил на заседании Совета глав государств СНГ в Сочи.

«В Армении нет ни одной семьи, которую бы обошла эта трагедия: каждый второй армянин, призванный на фронт, не вернулся. Это также хороший повод сообща выступить против попыток реанимации идеологии фашизма, распространения ксенофобии и расизма в мире.

Армения неоднократно отмечала необходимость сплочения усилий международного сообщества в противостоянии таким проявлениям, как международный терроризм, экстремизм и организованная преступность»,- заявил Серж Саргсян.

Говоря о намеченных в рамках СНГ мероприятиях, президент отметил, что в следующем году планируется объявить армянский город Горис культурной столицей Содружества.

«Приглашаем представителей стран СНГ на мероприятия, которые пройдут в течение года в этом прекрасном уголке Сюникского марза Армении»,- отметил Серж Саргсян.

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