Президент Армении отметил важность борьбы c реанимацией фашизма

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян выразил сегодня убеждение в том, что предстоящий юбилей Великой победы – еще один повод почтить память погибших в борьбе против фашизма.

Об этом президент заявил на заседании Совета глав государств СНГ в Сочи.



«В Армении нет ни одной семьи, которую бы обошла эта трагедия: каждый второй армянин, призванный на фронт, не вернулся. Это также хороший повод сообща выступить против попыток реанимации идеологии фашизма, распространения ксенофобии и расизма в мире.



Армения неоднократно отмечала необходимость сплочения усилий международного сообщества в противостоянии таким проявлениям, как международный терроризм, экстремизм и организованная преступность»,- заявил Серж Саргсян.



Говоря о намеченных в рамках СНГ мероприятиях, президент отметил, что в следующем году планируется объявить армянский город Горис культурной столицей Содружества.



«Приглашаем представителей стран СНГ на мероприятия, которые пройдут в течение года в этом прекрасном уголке Сюникского марза Армении»,- отметил Серж Саргсян.