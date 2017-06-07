Йоахим Хегер: У армянского вина хорошие шансы

Немецкая винодельня The Dr. Heger была основана в 1935 году сельским доктором Максом Хегером. Внук Макса Хегера Йоахим Хегер частично принял на себя управление бизнесом в 1981 году, а полноправным хозяином стал в 1992 году. Сегодня The Dr. Heger является одним из лучших производителей вина в Германии.



Армянская винодельня Koor недавно пригласила Йоахима Хегера в Армению, и по итогам визита он согласился побеседовать с Медиамакс.



- Слышали ли вы об армянских винах до приезда в Армению, доводилось ли Вам их дегустировать?



- Вероятно, где-нибудь я пробовал армянское вино, поскольку часто посещаю «слепые дегустации». Конечно, я слышал об армянском вине, потому что оно имеет богатую историю. Многие сорты винограда возникли в кавказском регионе. Но я был мало информирован, и, на мой взгляд, в мире вина очень мало информации об армянских винах.



- Вы были в Арени и посетили винодельню Koor. Каковы ваши впечатления?



- Я был очень впечатлен красотой этих мест. Почва в Арени очень специфична. Она каменистая, и условия весьма хороши для создания глубоких, своеобразных вин.



- В советское время Армения была больше известна своим коньяком. В последние 5-6 лет мы стали свидетелями того, что армянские вина, да и винная культура в целом, становятся популярными в Армении. В советское время люди пили в основном водку, а сейчас мы возвращаемся к «корням». Как вы считаете, может ли фактор локальной популяризации местного вина способствовать его международному признанию?



- Безусловно, для начала вам необходимы сторонники среди своего же населения. Когда вы приезжаете в Австралию или Новую Зеландию – «новые винные страны» - вам показывают свои вина уже в аэропорту и очень гордятся этим.



Конкуренция на мировом рынке высока, но, с другой стороны, люди весьма заинтересованы в познании нового. Я считаю, что шансы армянского вина очень высоки, поскольку у него есть высокий потенциал стать особенным, что очень важно.



- Сегодня важно не только качество продукта, необходимо хорошо разбираться в маркетинге и продажах.



- Да, безусловно. Сначала у вас появляется хорошая продукция, затем вы начинаете наращивать рынок. Вам следует путешествовать и представлять ваше вино на прилавках таких городов, как Лондон, Нью-Йорк, возможно, Париж. Даже французы и итальянцы иногда бывают восприимчивы к новой продукции, однако, мне кажется, вам следует стремиться в Лондон и Нью-Йорк. И в Германию! Германия открыта для любых новых вин.



- Учитывая территорию Армении, очевидно, что объемы виноградников и продукции не могут бесконечно расти. Что Вы можете посоветовать на этот счет?



- Мне сказали, что у вас 17.000 гектаров виноградников, то есть, Армения - небольшая винная страна. Но необязательно быть большой винной страной, если у вас есть особенные, высококачественные вина и хорошие цены. Нет необходимости иметь большие объемы, если продукция и так хороша.



Многие потребители ищут что-то редкое, недоступное для всех, и это может стать хорошим шансом. Не знаю, каковы возможности увеличения площади виноградников, но если их нет, вы должны быть исключительными.



- Мне кажется, что если относиться к виноделию исключительно как к бизнесу, никогда не станешь успешным - это должно быть частью твоей жизни. Я прав или необходима комбинация?



- На мой взгляд, все успешные виноделы амбициозны. Никто не занимается этим ради денег. Конечно, если винодельня имеет успех, инвесторы могут изъявить желание стать частью этого успеха, но обычно все начинается с очень амбициозного, увлеченного винодела и, разумеется, людей, выращивающих виноград. Они должны быть одержимы идеей произвести что-то незаурядное. Вы не можете заниматься этим делом только из-за того, что хотите заработать много денег. Это не сработает. Либо вы одержимы своим делом и делаете все возможное, чтобы получить лучший продукт, либо остаетесь середнячком.



С Йоахимом Хегером беседовал Ара Тадевосян