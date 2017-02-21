Перемирие нарушалось 75 раз

Ереван/Медиамакс/. 20 февраля и в ночь на 21 февраля Азербайджан около 75 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.
Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 900 выстрелов.
На восточном и северо-восточном участках линии соприкосновения азербайджанские ВС активно применяли снайперские винтовки, произведя 39 выстрелов.
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