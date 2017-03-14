Франк Энгель ответил Азербайджану: «У вас ничего не получится»

Ереван /Медиамакс/. Член Европейского парламента, руководитель Группы дружбы с Арцахом Франк Энгель обратился с письмом к азербайджанским депутатам.

В конце февраля генеральный прокурор Азербайджана объявил в международный розыск за посещение Нагорного Карабаха депутатов Европейского парламента Элени Теохарус, Франка Энгеля и Яромира Штетину.



Письмо Франка Энгеля адресовано председателю комиссии парламента Азербайджана по внешним и межпарламентским связям Самеду Сеидову, главе азербайджанской делегации в Евронест Фуаду Мурадову и сопредседателю комиссии по парламентскому сотрудничеству Азербайджан-ЕС Джаванширу Фезиеву, которые ранее обратились с письмом к структурам ЕС.



Ниже представляем наиболее интересные отрывки из письма Франка Энгеля:



«Господа, вы считаете уместным обвинять троих представителей Европейского парламента во всех грехах только по той причине, что они побывали в Карабахе?



Во-первых, должен заявить, что категорически отрицаю все утверждения и совершенно беспочвенные обвинения, которые содержались в вашем письме от 2 марта 2017 года.



Азербайджанские и армянские солдаты гибнут на передовой из-за провоцируемой там войны, а не из-за визитов парламентариев в регион. Они гибнут, потому что кто-то не уважает режим прекращения огня, которого все должны придерживаться с 12 мая 1994 года. Они погибают, потому что кто-то отказывается, чтобы ОБСЕ осуществлял мониторинг режима перемирия.



Теперь что касается визитов в Карабах. Ни в одном международном юридическом документе нет ни единого упоминания о том, что нельзя посещать спорные территории. Ни один принцип международного права не запрещает подобные визиты. Ни одна страна, кроме Азербайджана, не может вообразить существование подобного принципа или текста. Молдова не грозится арестовать посетителей Приднестровья, Грузия – Абхазии, Китай – Тайвани, а Сербия – Косово. Никто этого не делает кроме Азербайджана, который делает это исключительно на основе внутренних текстов, которые расходятся со всеми принципами и нормами международного права, действующими в подобных ситуациях.



Европейский парламент в принятой 18 апреля 2012 года резолюции довольно четко сформулировал, что Совет, Комиссия и Служба внешнеполитической деятельности хотят подчеркнуть «необходимость неограниченного посещения представителями ЕС Нагорного Карабаха и окружающих территорий».



У вас ничего не получится, потому что если мы подчинимся вашей воле, то осознанно пойдем против моральных принципов и европейских ценностей, согласимся изолировать население Карабаха от внешнего мира. Мы будем способствовать вашим постоянным усилиям по подавлению их политического и институционального волеизъявления. Мы согласимся, чтобы жители Нагорного Карабаха были брошены и забыты, чтобы им было отказано в праве на существование. Этого не будет.



Я не закрываю глаза на страдания, которые война и внутренние депортации принесли азербайджанскому народу. Я не глух к страданиям людей, которые потеряли своих близких в войне. Однако чтобы излечить эти страдания, война 92-94 гг. со своим соглашением о перемирии должна была привести к конкретным выводам, а не к очередной войне. Вы продолжаете относиться ко мне и другим моим коллегам, вовлеченным в вопрос Карабаха, как к преступникам. В данных условиях вы должны признать, что я и многие мои коллеги из Европейского и национальных парламентов, к которым вы относитесь так же, должны проявить соответствующее внимание к вашему поведению и поведению ваших властей. Это единственный способ для нас защититься от ваших угроз».