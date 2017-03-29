Посредники призвали стороны к сдержанности в словах и действиях

Ереван /Медиамакс/. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили, что поддержание перемирия очень важно для формирования атмосферы доверия, которая сделает возможными дальнейшие переговоры.

Посредники 11 марта посетили Баку, а 27-28 марта – Армению и Нагорный Карабах, после чего выступили с совместным заявлением.



Сопредседатели отметили, что в ходе встреч обсудили осуществление достигнутых в 2016 г. в Санкт-Петербурге и Вене договоренностей и дальнейшие действия, направленные на решение конфликта.



Сопредседатели подтвердили свою озабоченность в связи с последними инцидентами на линии соприкосновения, призвав стороны проявить сдержанность в риторике и действиях.



«Президенты представили свою позицию относительно укрепления перемирия и избегания дальнейшей военной эскалации, особенно в период Новруза и Святой Пасхи. Они подтвердили приверженность переговорному процессу для поиска политического решения», - говорится в заявлении.



В ходе встречи сопредседатели выразили также поддержку миссии посла Анджея Каспшика и ее расширению.