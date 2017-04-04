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Танкян, Эгоян и Ханджян призвали весь мир посетить Арцах


Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. Деятели культуры из армянской диаспоры – Серж Танкян, Атом Эгоян, Арсине Ханджян и Эрик Назарян - обратились ко всем представителям сферы культуры и искусства в мире с призывом «посетить Арцах и стать партнерами мира и солидарности».

Представители Диаспоры подчеркнули, что «тысячи детей и молодых людей, живущих в Арцахе, лишены права творить и созидать, потому что страна по-прежнему находится в блокаде, а перемирие остается хрупким».

«Тысячи талантов вместо ручек и кистей вынуждены брать в руки оружие и идти на фронт, чтобы защитить свой дом и родину. Из-за азербайджанских атак и навязанной войны молодежь лишена своего права творить в условиях мира», - говорится в их призыве.

Деятели искусства подчеркнули, что арцахские таланты ограничены в своих возможностях открыться миру.

«Всех свободомыслящих деятелей искусства в мире призываем посетить Арцах, установить контакты с местными деятелями искусства и творческими, талантливыми людьми, помочь им, чтобы у них были равные возможности открыться миру, чтобы они могли реализовать свое право творить и делиться со всеми в условиях мира», - отметили армянские деятели из Диаспоры.

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