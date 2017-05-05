Режим перемирия нарушался 45 раз

Ереван /Медиамакс/. 4 мая и в ночь на 5 мая Азербайджан около 45 раз нарушал режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.
Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 730 выстрелов.
Передовые воинские части Армии обороны при необходимости прибегали к ответным действиям.
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