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Режим перемирия нарушался 45 раз


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. 4 мая и в ночь на 5 мая Азербайджан около 45 раз нарушал режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 730 выстрелов.

Передовые воинские части Армии обороны при необходимости прибегали к ответным действиям.

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