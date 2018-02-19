В Арцахе призывают возобновить трехсторонние переговоры

Ереван /Медиамакс/. Сегодня на встрече с журналистами министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян подвел итоги 2017 года.

Медиамакс выделил наиболее интересные отрывки пресс-конференции.



Проделанная в 2017 году работа



В сентябре 2017 года резолюцию о признании независимости Арцаха принял Сенат американского штата Мичиган. Подписаны Декларации о дружбе между арцахскими городами Чартар и Бердзор и французскими городами Десин-Шарпио и Альфорвиль. В 2017 году в рамках визита президента Республики Арцах Бако Саакяна в Бельгию были созданы Группа дружбы и Круг дружбы с Арцахом.



В 2017 году в Арцах впервые с визитом прибыли делегации из Боливии и Мексики, а также депутат парламента Португалии.



Приоритеты текущего года



Внешнеполитическими приоритетами являются активизация усилий по международному признанию Арцаха, обеспечение прогресса в процессе мирного урегулирования, установление и углубление экономических связей с внешним миром, создание благоприятных внешних условий для развития Арцаха и поощрение иностранных инвестиций.



Одним из важнейших направлений внешнеполитической повестки Арцаха остается дальнейшее расширение и углубление сотрудничества Армения–Арцах–Диаспора.



Азербайджано-карабахский конфликт



Для достижения реального прогресса в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта необходимо восстановление полноформатных переговоров с участием Республики Арцах на всех его этапах.



Полноценное участие Арцаха в переговорах повысит эффективность мирного процесса. Власти Арцаха продолжают выступать за полноправное участие в процессе и готовы де-юре взять на себя долю ответственности за поддержание региональной стабильности.



Возобновление трехсторонних переговоров



Полноценными являются те переговоры, которые велись между тремя сторонами, подписавшими соглашение о прекращении огня в мае 1994 года,– Арцахом, Азербайджаном и Арменией. Исходя из этого, мы считаем, что усилия должны быть направлены на возобновление трехсторонних переговоров в формате Арцах-Азербайджан-Армения, а не создание новой переговорной архитектуры.



Отсутствие полноформатных переговоров является производной от отсутствия политической воли у руководства Азербайджана к достижению окончательного урегулирования конфликта.



В разгар работ над Большим политическим соглашением Азербайджан стал настаивать на разработке принципов урегулирования как основы для продолжения переговоров. Сейчас Азербайджан предлагает отказаться от инициированного им самим обсуждения принципов урегулирования конфликта и приступить к неким структурированным переговорам.



Инициирование укрепления режима прекращения огня



Одного лишь увеличения штата сотрудников офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и повышение его мониторинговых возможностей недостаточно для обеспечения стабильности и предсказуемости на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.



Необходимо претворить в жизнь и другие инициативы по укреплению режима прекращения огня, в частности, согласованное еще в 2011 году предложение по механизмам расследования инцидентов. В этом контексте важное значение имеет также практическое применение соглашения от 6 февраля 1995 года, достигнутого под эгидой ОБСЕ Азербайджаном, Арцахом и Арменией.



Ожидания от 2018 года



Ожидания, главным образом, связаны с реализацией предложения по увеличению штата и повышению мониторинговых возможностей офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ. Следующим шагом, на наш взгляд, должно стать более предметное, нацеленное на результат обсуждение механизма расследования нарушений режима прекращения огня.



Убеждены, что стабильность и безопасность на линии соприкосновения будут иметь мультипликативный эффект на весь процесс урегулирования. В частности, они позволят избежать человеческих жертв, и таким образом будет устранен основной источник поддержания напряженных отношений между обществами конфликтующих сторон. Это, в свою очередь, создаст благоприятную обстановку для реализации мер по восстановлению доверия между сторонами.