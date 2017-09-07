Джордж Сорос, враг Азербайджана

4 сентября газета Guardian опубликовала расследование о том, что правящая элита Азербайджана использовала финансовую схему объемом 3 млрд долларов для подкупа европейских политиков и отмывания денег. Азербайджанские власти отвергли все обвинения, а статью назвали «заказом Джорджа Сороса и армянского лобби». Помощник президента Азербайджана Новруз Мамедов заявил, что Сорос «сошел с ума». Мы решили рассказать о том, как развивались отношения американского финансиста и филантропа с Азербайджаном.



1. Сорос всегда критиковал Азербайджан?



Поначалу все было неплохо. В мае 2003 года Джордж Сорос прибыл в Баку для участия в конференции «Нефтяные прибыли Каспия: кто ими воспользуется?». В своем выступлении он заявил, что Азербайджан может стать одной из передовых стран в области добычи нефти и газа.



«Я не совсем знаком с нефтяной стратегией Азербайджана, но вижу, что ваша страна старается, чтобы все нефтяные проекты были открыты и прозрачны для общества», - заявил он.



2. Почему Сорос считал революцию плохим сценарием для Азербайджана?



В сентябре 2005 года, незадолго до выборов в парламент Азербайджана, Джордж Сорос написал статью «Азербайджан должен стремиться к настоящей демократии через выборы» в Financial Times. Сорос писал, что «Азербайджан должен доказать всем, что может установить настоящую демократию и без революции».



Сорос отмечал, что «определенные круги оппозиции и властной элиты открыто готовятся к бою». Однако это не нужно Азербайджану, и правительство уже сейчас должно приступить к обеспечению процесса демократизации в стране, писал Сорос.



Финансист писал, что власти Азербайджана должны отменить запрет на иностранное финансирование местных наблюдателей на избирательных участках. «Они должны дать людям право на протест, а внешние силы в лице США и ЕС обязаны ясно и жестко дать понять Азербайджану, что никому не удастся безнаказанно украсть победу на выборах», - писал Сорос.



3. Почему закрылся офис Института «Открытое общество» в Баку?



11 декабря 2014 года в Баку закрылся офис Института «Открытое общество».



Институт «Открытое общество-Азербайджан» действовал в Азербайджане с 1999 года по 2010 год. В конце 2010 года по решению Фонда Сороса деятельность представительства была ограничена выполнением функций «технического офиса», и решения по выделению грантов принимались в головном офисе. Тем не менее, в рамках проводимого в Азербайджане уголовного дела против ряда местных и иностранных НПО были заморожены счета местной структуры Фонда Сороса, а сотрудники вызывались на допросы в Генпрокуратуру.



4 декабря 2014 года, за неделю до закрытия офиса, глава администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев опубликовал статью «Миропорядок двойных стандартов и современный Азербайджан», в которой подверг критике институты гражданского общества, получающие иностранную помощь, и обвинил США в подготовке «цветной революции» в Азербайджане. В числе доноров, финансирующих НПО, занимающиеся «антигосударственной деятельностью», был упомянут и Фонд Сороса.



4. О чем говорили Сорос и Алиев в Давосе?



В январе 2015 года Институт «Открытое общество» выступил с заявлением по поводу усиления давления на представителей гражданского общества в Азербайджане. В заявлении говорилось, что Джрдж Сорос встретился в Давосе с Ильхамом Алиевым и призвал призвал его ослабить давление на гражданское общество и положить конец преследованиям официально зарегистрированных благотворительных организаций в Азербайджане.



В сообщении государственного агентства «АзерТАдж» по итогам встречи говорилось:



«Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с учредителем Фонда Сороса Джорджем Соросом. На встрече состоялся обмен мнениями об идущих в Азербайджане процессах развития».



5. Почему Запад совершает «большую ошибку»?



Летом 2016 года Джордж Сорос заявил, что Запад совершает большую ошибку, поддерживая Ильхама Алиева.



«Одна из стран, к которой Запад, к сожалению, относится слишком благодушно, - это Азербайджан, где царит довольно неприятный диктаторский режим. Мне приходилось несколько раз напрямую спорить с президентом этой страны. Он часто притворяется, что находится над схваткой и не несет ответственности за репрессии в Азербайджане.



Однако в разговорах со мной он продемонстрировал настолько глубокое знание того, в каких условиях сидят в тюрьме те или иные политические заключенные, по каким обвинениям и так далее... Так что это всего лишь притворство. Он за многое отвечает и использует репрессии. Он пытается ублажить Запад, демонстрируя новые потенциальные месторождения нефти. И я думаю, что Запад допускает большую ошибку, поддерживая его», - говорил Сорос.