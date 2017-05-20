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Арам Араратян назначен пресс-секретарем премьер-министра Армении


Арам Араратян
Арам Араратян

Ереван/Медиамакс/. Арам Араратян назначен пресс-секретарем премьер-министра Армении.

Соответствущее решение подписал сегодня премьер-министр Карен Карапетян.

Арам Араратян родился в Ереване в 1987 году. До назначения работал в Управлении прессы, информации и общественных связей МИД Армении.

В 2011-2015 гг. работал в медиа-компании Медиамакс.

В 2008-2011 гг. работал в информационном агентстве Арминфо.

Закончил Дипломатическую академию Армению, магистратуру по специальности Международные отношения в Ереванском государственном университете и бакалавриат по специальности Политология в Российско-Армянском университете.

Владеет английским и русским языками. Женат.

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