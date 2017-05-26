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Девять министров сохранили свои посты


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян подписал ряд указов, переназначив нескольких министров.

Ваче Габриелян назначен вице-премьером, министром экономической интеграции и реформ.

Сурен Караян назначен министром экономического развития и инвестиций.

Вардан Арамян назначен министром финансов.

Игнатий Аракелян назначен министром сельского хозяйства.

Ашот Манукян назначен министром энергетической инфраструктуры и природных ресурсов.

Ваан Мартиросян назначен министром транспорта, связи и информационных технологий.

Эдвард Налбандян назначен министром иностранных дел.

Виген Саргсян назначен министром обороны.

Грануш Акопян назначена министром Диаспоры.

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