Девять министров сохранили свои посты

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян подписал ряд указов, переназначив нескольких министров.

Ваче Габриелян назначен вице-премьером, министром экономической интеграции и реформ.



Сурен Караян назначен министром экономического развития и инвестиций.



Вардан Арамян назначен министром финансов.



Игнатий Аракелян назначен министром сельского хозяйства.



Ашот Манукян назначен министром энергетической инфраструктуры и природных ресурсов.



Ваан Мартиросян назначен министром транспорта, связи и информационных технологий.



Эдвард Налбандян назначен министром иностранных дел.



Виген Саргсян назначен министром обороны.



Грануш Акопян назначена министром Диаспоры.