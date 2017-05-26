Девять министров сохранили свои посты

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян подписал ряд указов, переназначив нескольких министров.
Ваче Габриелян назначен вице-премьером, министром экономической интеграции и реформ.
Сурен Караян назначен министром экономического развития и инвестиций.
Вардан Арамян назначен министром финансов.
Игнатий Аракелян назначен министром сельского хозяйства.
Ашот Манукян назначен министром энергетической инфраструктуры и природных ресурсов.
Ваан Мартиросян назначен министром транспорта, связи и информационных технологий.
Эдвард Налбандян назначен министром иностранных дел.
Виген Саргсян назначен министром обороны.
Грануш Акопян назначена министром Диаспоры.
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