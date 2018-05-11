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Пашинян: Ни один чиновник-коррупционер не должен спать спокойно



Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил сегодня нового директора Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна и сформулировал задачи, которые должны стать приоритетами деятельности Службы.

«Первая задача - серьезнейшие изменения в контрразведке, чтобы она серьезно усилилась. Следующая задача - борьба с коррупцией. Сегодня в Армении у нас, по сути, нет универсального органа по борьбе с коррупцией. Считаю, что эту функцию должна выполнять СНБ. Задача очень четкая: принимающий коррупционные, клановые решения, берущий взятки чиновник не должен спасть спокойно»,- отметил Никол Пашинян. 

 

Глава правительства подчеркнул, что СНБ в сотрудничестве с другими органами должна исключить таможенные спекуляции и контрабанду. 

 

Никол Пашинян поблагодарил бывшего директора СНБ Георгия Кутояна за максимальную отдачу в период последних внутриполитических событий. 

 

«За свою историю мы часто упускали исторические возможности, и задача каждого из нас, чтобы на этот раз так не случилось. Уверен, что так не случится благодаря вашей службе»,- подытожил премьер. 

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